Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 14:15 | Обновлено 03 августа 2023, 14:18
857
1

Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»

Вячеслав Фридман рассказал, почему процесс затянулся

03 августа 2023, 14:15 | Обновлено 03 августа 2023, 14:18
857
1
Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал об успехах в переговорах по переходу форварда команды Артема Довбика в «Жирону».

«Если бы был договор между двумя командами, то Довбик еще на прошлой неделе проходил бы медосмотр в «Жироне» и, пожалуй, не играл бы с «Панатинаикосом», а тренировался бы с Цыганковым.

Думаю, что день-два, и ситуация будет решена. Ту цену, которую мы изначально для себя в голове составили, думаю, будет перечислена на наши счета. Сумму конкретизировать не буду», – сказал Фридман.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги заплатит около 7 млн евро «Днепру-1» и «Мидтьюлланду». Датский клуб получит 50% от трансфера.

После завершения сделки каталонский клуб получит более 50% прав на игрока.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо перешел в клуб бразильской Серии D
Вячеслав Фридман трансферы Жирона Мидтьюлланд Артем Довбик Днепр-1 трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник Футбол TIME
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Футбол | 02 августа 2023, 19:00 197
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью

Ровенский клуб отобрал очки у чемпиона

Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Футбол | 03 августа 2023, 08:45 0
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией
Футбол | 03.08.2023, 13:38
ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией
ВИДЕО. Мудрик отметился мастерским приемом мяча в матче с Боруссией
Ювентус – Реал – 3:1. Без Лунина, Куртуа пропустил трижды. Видео голов
Футбол | 03.08.2023, 09:01
Ювентус – Реал – 3:1. Без Лунина, Куртуа пропустил трижды. Видео голов
Ювентус – Реал – 3:1. Без Лунина, Куртуа пропустил трижды. Видео голов
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Футбол | 02.08.2023, 17:20
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Цікаво подивитись як вона буде рішена. Ні, я не про його трансфер, а про те хто займе його позицію ..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 27
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 46
Футбол
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
02.08.2023, 22:43 31
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем