Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал об успехах в переговорах по переходу форварда команды Артема Довбика в «Жирону».

«Если бы был договор между двумя командами, то Довбик еще на прошлой неделе проходил бы медосмотр в «Жироне» и, пожалуй, не играл бы с «Панатинаикосом», а тренировался бы с Цыганковым.

Думаю, что день-два, и ситуация будет решена. Ту цену, которую мы изначально для себя в голове составили, думаю, будет перечислена на наши счета. Сумму конкретизировать не буду», – сказал Фридман.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги заплатит около 7 млн евро «Днепру-1» и «Мидтьюлланду». Датский клуб получит 50% от трансфера.

После завершения сделки каталонский клуб получит более 50% прав на игрока.