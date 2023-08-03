Микель АРТЕТА: «Зинченко близок к возвращению»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о том, как скоро украинский защитник Александр Зинченко вернется в основную обойму команды после полученного повреждения.

«Думаю, он близок [к возвращению]. Думаю, он станет тренироваться с командой. Надеемся, что он вернется очень быстро», – признался Артета.

Как известно, 26-летний Зинченко из-за последствий травмы пропустил всю предсезонную подготовку «Арсенала», которая близится к своему завершению.