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  4. В Бенфике опровергли интерес к вратарю сборной Украины
Испания
03 августа 2023, 11:45 |
669
2

В Бенфике опровергли интерес к вратарю сборной Украины

СМИ сообщали, что «орлы» якобы заинтересованы в трансфере Андрея Лунина

03 августа 2023, 11:45 |
669
2
В Бенфике опровергли интерес к вратарю сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин не входит в сферу интересов португальской «Бенфики», несмотря на сообщения в тамошней прессе об обратном.

В настоящий момент «орлы» сфокусированы на возможности подписания Бенту из «Атлетико Паранаэнсе», на которого также претендует миланский «Интер».

Кроме того, ранее в прессе сообщалось, что представители «Бенфики» планируют начать переговоры с «Шахтером» относительно возможности покупки Анатолия Трубина.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Бенфика трансферы трансферы Ла Лиги Бенту Матеус Крепски Атлетико Паранаэнсе
Источник O Jogo
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Олександр
Вранье .и трубин максимум в списке но не основной претендент ...кроме шахтера он нигде не нужен 
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Tom😼
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