В Бенфике опровергли интерес к вратарю сборной Украины

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин не входит в сферу интересов португальской «Бенфики», несмотря на сообщения в тамошней прессе об обратном.

В настоящий момент «орлы» сфокусированы на возможности подписания Бенту из «Атлетико Паранаэнсе», на которого также претендует миланский «Интер».

Кроме того, ранее в прессе сообщалось, что представители «Бенфики» планируют начать переговоры с «Шахтером» относительно возможности покупки Анатолия Трубина.