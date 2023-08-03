Испания03 августа 2023, 11:45 |
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В Бенфике опровергли интерес к вратарю сборной Украины
СМИ сообщали, что «орлы» якобы заинтересованы в трансфере Андрея Лунина
03 августа 2023, 11:45 |
669
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин не входит в сферу интересов португальской «Бенфики», несмотря на сообщения в тамошней прессе об обратном.
В настоящий момент «орлы» сфокусированы на возможности подписания Бенту из «Атлетико Паранаэнсе», на которого также претендует миланский «Интер».
Кроме того, ранее в прессе сообщалось, что представители «Бенфики» планируют начать переговоры с «Шахтером» относительно возможности покупки Анатолия Трубина.
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Комментарии 2
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Вранье .и трубин максимум в списке но не основной претендент ...кроме шахтера он нигде не нужен
Кому потрібен цей 7:0
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