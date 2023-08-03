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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 11:38 | Обновлено 03 августа 2023, 11:42
331
3

Верес прервал печальную серию игр с Шахтером

Ровенский клуб впервые не проиграл «горнякам», начиная с 1994 года

03 августа 2023, 11:38 | Обновлено 03 августа 2023, 11:42
331
3
Верес прервал печальную серию игр с Шахтером
УПЛ

В среду, 2 августа, в перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» на своем поле сыграл вничью 1:1 с донецким «Шахтером».

Этот результат позволил клубу из Ровно прервать серию из шести кряду очных встреч с «Шахтером», в которых он неизменно проигрывал. Данная серия продолжалась у «Вереса» с мая 1994 года.

По продолжительности игр она является второй в истории у ровенчан. Более печальный сериал продолжается у «Вереса» в противостояниях с «Динамо» - 10 поражений в 10-ти поединках.

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Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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Комментарии 3
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zzg77
Верес помешал конкретно Чемпиону снова взять золото! Но УАФ поможет !!!
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+1
FunnyCat_____
если бы не судья, то имели бы все шансы на победу!
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+1
revizorr
Кроти місцями виглядали безпомічними🤷‍♂️
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+1
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