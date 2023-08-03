Верес прервал печальную серию игр с Шахтером

В среду, 2 августа, в перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» на своем поле сыграл вничью 1:1 с донецким «Шахтером».

Этот результат позволил клубу из Ровно прервать серию из шести кряду очных встреч с «Шахтером», в которых он неизменно проигрывал. Данная серия продолжалась у «Вереса» с мая 1994 года.

По продолжительности игр она является второй в истории у ровенчан. Более печальный сериал продолжается у «Вереса» в противостояниях с «Динамо» - 10 поражений в 10-ти поединках.