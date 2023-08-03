Президент клуба Испании управлял договорными играми. 17 человек арестовано
Игорный регулятор Испании получил много оповещений про ставки на матчи «Уракана Мелильи»
Более широкое использование технологий, которые могут обнаруживать потенциальные договорные матчи в спорте, выявило серьезные проблемы манипулирования играми во всем мире. Последнее произошло в Испании, где власти начали демонтировать большую сеть договорных матчей, в которую входят игроки и даже один президент команды.
Национальная полиция Испании арестовала 11 человек в Мелилье и шестерых в Гранаде по подозрению в членстве в преступной организации, занимающейся договорными футбольными матчами. Операция была проведена в сотрудничестве с Европолом, Королевской федерацией футбола Испании (RFEF, ее испанская аббревиатура) и Ла Лигой.
Расследование было сосредоточено в основном на клубе «Уракан Мелилья», команде третьего дивизиона RFEF. Десятку человек, связанных с командой, предъявляют обвинения в коррупции между физическими лицами в спорте, мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Поскольку они якобы вступили в сговор для совершения своих преступлений и работали с преступниками, им также может быть предъявлено обвинение в участии в преступной организации.
Расследование началось в феврале этого года после того, как игорный регулятор Испании, Главное управление по регулированию азартных игр, уведомил национальную полицию о получении предупреждений от различных онлайн-букмекеров. Эти оповещения указывали на подозрительные ставки на конкретные результаты футбольных матчей, в которых играл «Уракан Мелилья».
Согласно заявлению Национальной полиции, в расследованиях значительную роль сыграло использование Глобальной службы исследования рынка ставок (SIGMA). SIGMA была создана специально для этого.
В то же время Ла Лига получила анонимный сигнал через свой информационный канал о подозрительных действиях «Уракана Мелильи». Помимо возможных договорных матчей типстер также намекнул на возможные нарушения в сборе помощи и субсидий командой, которые затем тратились на ставки на спорт.
Европол активно помогал в управлении операцией через мобильный офис, развернутый в городе Мелилья. Он отвечал за извлечение информации из электронных устройств и телефонов, и эти данные станут частью более крупной антикоррупционной базы данных.
Как только информация была получена и проанализирована, полиция смогла выявить сложную преступную сеть в действии. Они пришли к выводу, что сам президент команды Фелипе Эредиа управлял договорными матчами, используя командных игроков, которым он доверял.
Игроки использовали третьих лиц, близких к ним, для размещения ставок. Теоретически это позволяло им избежать привязки к ставкам. Однако, как показывает технология, спрятаться становится все труднее.
Проведенные действия полиции доказали, что тот же клуб также получал субсидии, которые затем использовал мошенническим путем. Якобы он изменил заявления, сделанные им в RFEF, чтобы исказить свои цифры, чтобы получить больше финансирования.
Пока власти не уверены, сколько денег «банда» могла украсть в результате своих преступлений. Расследование семи футбольных матчей все еще продолжается, а значит, скорее всего, будут еще аресты.
Это не первый раз, когда команда сталкивается с обвинениями в договорных матчах. В 2021 году была подана жалоба после поражения со счетом 0:8 в Кубке Испании. В то время Эредиа заявил, что любой член клуба, уличенный в причастности, будет немедленно уволен, и заявил, что коррупции в команде нет места.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации
Вратаря сватают в зарубежный клуб