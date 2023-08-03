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  4. Президент клуба Испании управлял договорными играми. 17 человек арестовано
Испания
03 августа 2023, 10:35 |
565
0

Президент клуба Испании управлял договорными играми. 17 человек арестовано

Игорный регулятор Испании получил много оповещений про ставки на матчи «Уракана Мелильи»

03 августа 2023, 10:35 |
565
0
Президент клуба Испании управлял договорными играми. 17 человек арестовано
ФК Уракан Мелилья

Более широкое использование технологий, которые могут обнаруживать потенциальные договорные матчи в спорте, выявило серьезные проблемы манипулирования играми во всем мире. Последнее произошло в Испании, где власти начали демонтировать большую сеть договорных матчей, в которую входят игроки и даже один президент команды.

Национальная полиция Испании арестовала 11 человек в Мелилье и шестерых в Гранаде по подозрению в членстве в преступной организации, занимающейся договорными футбольными матчами. Операция была проведена в сотрудничестве с Европолом, Королевской федерацией футбола Испании (RFEF, ее испанская аббревиатура) и Ла Лигой.

Расследование было сосредоточено в основном на клубе «Уракан Мелилья», команде третьего дивизиона RFEF. Десятку человек, связанных с командой, предъявляют обвинения в коррупции между физическими лицами в спорте, мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Поскольку они якобы вступили в сговор для совершения своих преступлений и работали с преступниками, им также может быть предъявлено обвинение в участии в преступной организации.

Расследование началось в феврале этого года после того, как игорный регулятор Испании, Главное управление по регулированию азартных игр, уведомил национальную полицию о получении предупреждений от различных онлайн-букмекеров. Эти оповещения указывали на подозрительные ставки на конкретные результаты футбольных матчей, в которых играл «Уракан Мелилья».

Согласно заявлению Национальной полиции, в расследованиях значительную роль сыграло использование Глобальной службы исследования рынка ставок (SIGMA). SIGMA была создана специально для этого.

В то же время Ла Лига получила анонимный сигнал через свой информационный канал о подозрительных действиях «Уракана Мелильи». Помимо возможных договорных матчей типстер также намекнул на возможные нарушения в сборе помощи и субсидий командой, которые затем тратились на ставки на спорт.

Европол активно помогал в управлении операцией через мобильный офис, развернутый в городе Мелилья. Он отвечал за извлечение информации из электронных устройств и телефонов, и эти данные станут частью более крупной антикоррупционной базы данных.

Как только информация была получена и проанализирована, полиция смогла выявить сложную преступную сеть в действии. Они пришли к выводу, что сам президент команды Фелипе Эредиа управлял договорными матчами, используя командных игроков, которым он доверял.

Игроки использовали третьих лиц, близких к ним, для размещения ставок. Теоретически это позволяло им избежать привязки к ставкам. Однако, как показывает технология, спрятаться становится все труднее.

Проведенные действия полиции доказали, что тот же клуб также получал субсидии, которые затем использовал мошенническим путем. Якобы он изменил заявления, сделанные им в RFEF, чтобы исказить свои цифры, чтобы получить больше финансирования.

Пока власти не уверены, сколько денег «банда» могла украсть в результате своих преступлений. Расследование семи футбольных матчей все еще продолжается, а значит, скорее всего, будут еще аресты.

Это не первый раз, когда команда сталкивается с обвинениями в договорных матчах. В 2021 году была подана жалоба после поражения со счетом 0:8 в Кубке Испании. В то время Эредиа заявил, что любой член клуба, уличенный в причастности, будет немедленно уволен, и заявил, что коррупции в команде нет места.

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