Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Всегда интересно играть такие матчи, как с Тоттенхэмом»
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 10:00 | Обновлено 03 августа 2023, 11:10
527
1

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Всегда интересно играть такие матчи, как с Тоттенхэмом»

Специалист – о предстоящем матче «Шахтера» с «Тоттенхэмом»

03 августа 2023, 10:00 | Обновлено 03 августа 2023, 11:10
527
1
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Всегда интересно играть такие матчи, как с Тоттенхэмом»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер лонецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен высказал мнение об участии команды в благотворительном матче с «Тоттенхэмом», который запланирован на 6 августа в Лондоне.

«Игрокам всегда интересно играть такие матчи, как матч с «Тоттенхэмом». Сейчас это связано с благотворительностью в поддержку Украины, и это подходящий момент, чтобы продолжать напоминать миру о ситуации в Украине. Я считаю, что нашей основной целью было дать опыт игрокам.

Конечно, мы рассчитывали на большее количество футболистов, Бондарь и Судаков выбыли из состава из-за травм. Этого мы не предусмотрели. Сейчас ситуация сложилась так, а решение об участии в этом международном матче было принято раньше, чтобы привлечь внимание к нынешним событиям в Украине и чтобы игроки получили этот опыт», – заявил ван Леувен.

Как известно, в среду, 2 августа, из-за будущего поединка с «Тоттенхэмом» «Шахтер» провел матч 2-го тура УПЛ с ровенским «Вересом», который завершился вничью 1:1.

По теме:
Верес прервал печальную серию игр с Шахтером
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Спустя 10 лет. Автор легендарного камбека в ЛЧ ушел в Сан-Паулу
Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Тоттенхэм
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один украинец в АПЛ? Вест Хэм интересуется Таловеровым
Футбол | 03 августа 2023, 11:36 0
Еще один украинец в АПЛ? Вест Хэм интересуется Таловеровым
Еще один украинец в АПЛ? Вест Хэм интересуется Таловеровым

Скауты лондонского клуба посетили все матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023

ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину
Теннис | 03 августа 2023, 07:58 4
ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину
ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину

Элина обыграла Дарью в двух сетах на турнире в Вашингтоне

ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
Футбол | 03.08.2023, 06:39
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Футбол | 02.08.2023, 21:40
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Футбол | 02.08.2023, 17:20
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
WildeKater
2:2? Мы чего-то не знаем?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 46
Футбол
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
02.08.2023, 22:43 30
Теннис
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
01.08.2023, 22:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем