Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Всегда интересно играть такие матчи, как с Тоттенхэмом»

Главный тренер лонецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен высказал мнение об участии команды в благотворительном матче с «Тоттенхэмом», который запланирован на 6 августа в Лондоне.

«Игрокам всегда интересно играть такие матчи, как матч с «Тоттенхэмом». Сейчас это связано с благотворительностью в поддержку Украины, и это подходящий момент, чтобы продолжать напоминать миру о ситуации в Украине. Я считаю, что нашей основной целью было дать опыт игрокам.

Конечно, мы рассчитывали на большее количество футболистов, Бондарь и Судаков выбыли из состава из-за травм. Этого мы не предусмотрели. Сейчас ситуация сложилась так, а решение об участии в этом международном матче было принято раньше, чтобы привлечь внимание к нынешним событиям в Украине и чтобы игроки получили этот опыт», – заявил ван Леувен.

Как известно, в среду, 2 августа, из-за будущего поединка с «Тоттенхэмом» «Шахтер» провел матч 2-го тура УПЛ с ровенским «Вересом», который завершился вничью 1:1.