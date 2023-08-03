Лига конференций03 августа 2023, 09:56 |
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ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой
Поединок состоится 3 августа в 20:00 по Киеву
03 августа 2023, 09:56 |
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В четверг, 3 августа, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы».
Матч состоится в городе Гори на стадионе «Тенгиз Бурджанадзе». Стартовый свисток итальянского рефери Симоне Соццы прозвучит в 20:00 по Киеву.
2 августа полтавчане провели тренировку в Гори.
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ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой
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