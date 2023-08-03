В четверг, 3 августа, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы».

Матч состоится в городе Гори на стадионе «Тенгиз Бурджанадзе». Стартовый свисток итальянского рефери Симоне Соццы прозвучит в 20:00 по Киеву.

2 августа полтавчане провели тренировку в Гори.

ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой