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  4. ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой
Лига конференций
03 августа 2023, 09:56 |
128
0

ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой

Поединок состоится 3 августа в 20:00 по Киеву

03 августа 2023, 09:56 |
128
0
ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы».

Матч состоится в городе Гори на стадионе «Тенгиз Бурджанадзе». Стартовый свисток итальянского рефери Симоне Соццы прозвучит в 20:00 по Киеву.

2 августа полтавчане провели тренировку в Гори.

ВИДЕО. Ворскла провела тренировку в Грузии перед ответным матчем ЛК с Дилой

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Источник Sport.ua
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