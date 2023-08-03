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  4. ДЕМЧЕНКО: «После первого матча с Ворсклой мы многое проанализировали»
Лига конференций
03 августа 2023, 09:30 |
235
0

ДЕМЧЕНКО: «После первого матча с Ворсклой мы многое проанализировали»

Андрей Демченко провел пресс-конференцию перед ответным матчем ЛК против «Ворсклы»

03 августа 2023, 09:30 |
235
0
ДЕМЧЕНКО: «После первого матча с Ворсклой мы многое проанализировали»
ФК Дила. Андрей Демченко

Главный тренер грузинского футбольного клуба «Дила» Андрей Демченко провел пресс-конференцию перед ответным матчем квалификации Лиги конференций против полтавской «Ворсклы»:

«После первого матча с «Ворсклой» мы многое проанализировали, подробно разобрали все ошибки прошлых матчей и постараемся все это учесть в ответной игре.

Первый матч показал нам много нюансов от соперника, которых мы не ожидали, но сейчас могу сказать, что мы хорошо изучили противника. Если мы хотим доминировать на поле, то нужно уметь контролировать мяч.

Наши болельщики всегда придают нам большую силу, и у нас хватит сил, чтобы выиграть с ними этот бой на нашем поле», – сказал Демченко.

Ответный матч между «Дилой» и «Ворсклой» пройдет в Грузии 3 августа в 20:00 по киевскому времени. В первой игре полтавчане обыграли грузинскую команду со счетом 2:1.

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пресс-конференция Андрей Демченко Ворскла Полтава Дила Гори Дила - Ворскла Лига конференций
Источник ФК Дила
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