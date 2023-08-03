3 августа на «Урарту» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Урарту» встретится с «Фарулом». Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Урарту

Команда большую часть своей не длинной, но славной истории провела под другим названием - Бананц. Но уже становилась чемпионом и под нынешним именем. В прошлом сезоне получилось оформить золотой дубль - отличный результат работы Дмитрия Гунько. Таким образом, клуб из Еревана вернулся в Лигу чемпионов, после почти 10-летней паузы. Тогда, в 2014-м, по правилу выездного гола армяне ухитрились уступить Санта-Коломе из Андорры. На этот раз получилось не менее обидно. Уступив дома Зрински из-за позднего гола, потом в Боснии на добавленных минутах оформили волевые 2-1 в основное время, отвечали на пропущенный гол в экстра-тайме, но в серии пенальти лучше оказался соперник. В Румынии дважды получалось выходить вперед, но в итоге все закончилось в пользу хозяев.

Фарул

Клуб имеет долгую, но непростую историю. Достаточно сказать, что вернуться в высший дивизион позволило только слияние с Вииторулом, причем костяк нового коллектива был составлен из футболистов детища Георге Хаджи. В любом случае, уже со 2-й попытки акулы оформили первый чемпионский титул. И даже смогли дебютировать в Лиге чемпионов домашними 1-0 с Шерифом. Но в Тирасполе опытный соперник ответил тем же в основное время, а в добавленное желто-черные прибавили еще пару. В прошлый четверг на своем поле (с оговоркой: играют в Овидиу, а не Констанце) с армянами сначала дважды приходилось отыгрываться после пропущенного мяча, но в итоге выиграли 3-2.

Статистика личных встреч

Оба клуба, особенно румыны, довольно молоды. Так что не удивительно, что они впервые играют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают относительным фаворитом пары армян. Но снова должно быть не скучно - ставим на то, что и в ответном поединке этой пары стороны выдадут тотал больше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 2,09).