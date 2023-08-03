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Лига конференций
Актобе
03.08.2023 19:00 2-й матч. Результат первого матча 4:1 - : -
Торпедо Кутаиси
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Лига конференций
03 августа 2023, 07:49 |
64
0

Актобе – Торпедо Кутаиси. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 3 августа в 19:00 по Киеву

03 августа 2023, 07:49 |
64
0
Актобе – Торпедо Кутаиси. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
ФК Актобе

3 августа на «Центральный» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Актобе» встретится с «Торпедо» (Кутаиси). Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Актобе

Команда была основана более полувека назад. Но в советское время ничего толком не показывала, да и 90-е красно-белые провели слабо, оказавшись на грани исчезновения. Но, вернувшись в высшую лигу Казахстана, в интервале 2005-2009 клуб выдал золотой отрезок, с 4-мя чемпионствами и кубком. 1-е место брали еще и в 2013-м году, но конец десятилетия закончили пребыванием на сезон во 2-м дивизионе страны. Благо, что потом вышло быстро прибавить, вплоть до того, что в прошлом розыгрыше получилось забраться на 2-е итоговое место. Сейчас не только не догнали Астану, но и еще и Ордабасы, набравший отличную форму, пропустили выше - но зато остальные явно отстали. В общем, ничего не мешает Карповичу и подопечным сосредоточиться на Лиге конференций, что стало возвращением в еврокубки после 2016-го года. В Грузии получилось неожиданно легко: разгромили соперника 4-1.

Торпедо (Кутаиси)

Клуб, как уже можно понять по названию, был основан в советское время, в послевоенные годы. И даже пробивались в высший дивизион СССР. Но, конечно, все трофеи черно-белые собрали во времена независимости. Стабильности явно не хватает, пару сезонов даже провели в местной 2-й лиге. Но при этом было взято 4 чемпионства, в том числе в 2017-м году, а 5-й кубок оформили в прошлом розыгрыше. Это и позволило середняку грузинского футбола (5-е место из 10 в 2022-м, сейчас и вовсе идут 7-ми) вернуться в еврокубки. В прошлом раунде квалификации Лиги конференций по пенальти, после результативных ничьих, выбили Сараево. А в прошлый четверг можно отметить только гол престижа Арабидзе. Но и после него казахи оформили победные для себя 4-1.

Статистика личных встреч

В 2012-м году стороны пересеклись в квалификации Лиги Европы. Тогда Актобе взял ничью в Кутаиси и выиграл минимально, 1-0, дома.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что Актобе может не повторить разгром, но должен снова добиться успеха. Согласимся и поставим на победу принимающей стороны (коэффициент - 1,65).

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Источник Sport.ua
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