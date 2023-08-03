Сухой тай-брейк. Сачко уступил Гоффену на челленджере в Сан-Марино

Вечером 2 августа украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 156) завершил выступления на грунтовом челленджере в Сан-Марино.

В матче второго раунда украинец проиграл Давиду Гоффену из Бельгии (ATP 100).

Матч длился 2 часа 11 минут и закончился в трех сетах, причем в первой партии победил Виталий на тай-брейке, где выиграл все 7 мячей (7:0).

Это была вторая встреча теннисистов, на прошлой неделе украинец выиграл у соперника на турнира в Вероне.

В четвертьфинале бельгиец сыграет против Нермана Фатича (ATP 222).

ATP Challenger. Сан-Марино. Грунт. 1/8 финала

Давид Гоффен (Бельгия) [3] – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (0:7), 6:2, 6:2