Сухой тай-брейк. Сачко уступил Гоффену на челленджере в Сан-Марино
На прошлой неделе украинец выиграл у бельгийца на турнире в Вероне
Вечером 2 августа украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 156) завершил выступления на грунтовом челленджере в Сан-Марино.
В матче второго раунда украинец проиграл Давиду Гоффену из Бельгии (ATP 100).
Матч длился 2 часа 11 минут и закончился в трех сетах, причем в первой партии победил Виталий на тай-брейке, где выиграл все 7 мячей (7:0).
Это была вторая встреча теннисистов, на прошлой неделе украинец выиграл у соперника на турнира в Вероне.
В четвертьфинале бельгиец сыграет против Нермана Фатича (ATP 222).
ATP Challenger. Сан-Марино. Грунт. 1/8 финала
Давид Гоффен (Бельгия) [3] – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (0:7), 6:2, 6:2
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