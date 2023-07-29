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  4. Сачко – в финале турнира в Италии. Украинец обыграл экс-7-ю ракетку мира
ATP
29 июля 2023, 23:43 | Обновлено 29 июля 2023, 23:58
714
3

Сачко – в финале турнира в Италии. Украинец обыграл экс-7-ю ракетку мира

Виталий в двух сетах выиграл у Давида Гоффена

29 июля 2023, 23:43 | Обновлено 29 июля 2023, 23:58
714
3
Сачко – в финале турнира в Италии. Украинец обыграл экс-7-ю ракетку мира
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в финал грунтового челленджера в Вероне (Италия).

В полуфинале соревнований украинец в двух сетах обыграл экс-7-ю ракетку мира Давида Гоффена (Бельгия, ATP 111) за 1 час и 35 минут.

АТР челленджер Верона. Грунт. 1/2 финала

Давид Гоффен (Бельгия) [1] – Виталий Сачко (Украина) [9] – 5:7, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

В матче за титул Виталий сыграет против Вита Копривы (Чехия, ATP 248).

Сачко во второй раз в сезоне вышел в финал челленджера. В июне Сачко впервые в карьере взял титул на этой серии турниров в Братиславе.

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Виталий Сачко во второй раз в сезоне вышел в полуфинал челленджера
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Виталий Сачко Давид Гоффен ATP Верона
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Ще один дуже вдалий матч Віталія плюс видовищна перемога над колишнім гравцем першої десятки. Деякі моменти гри заслужили на екзальтовані вигуки "браво!" італійських глядачів, які доволі масово заповнили трибуни; особливо запам`ятався розіграш очка, який Сачко виграв за допомогою твінера.
Так тримати, козаче! Успіху в фіналі!
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+7
Stanislav Matusevych
Несподіваний результат і найсерйозніша перемога Віталія у кар'єрі, незважаючи на нинішній стан Гоффена. При цьому продемонстрований доволі високий рівень тенісу. Вітання! Головне, щоб завтра вистачило емоцій та мотивації на фінал. 
Хоч тенісисти сьогодні порадували, на відміну від волейболістів.
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+2
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