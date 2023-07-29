Сачко – в финале турнира в Италии. Украинец обыграл экс-7-ю ракетку мира

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в финал грунтового челленджера в Вероне (Италия).

В полуфинале соревнований украинец в двух сетах обыграл экс-7-ю ракетку мира Давида Гоффена (Бельгия, ATP 111) за 1 час и 35 минут.

АТР челленджер Верона. Грунт. 1/2 финала

Давид Гоффен (Бельгия) [1] – Виталий Сачко (Украина) [9] – 5:7, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

В матче за титул Виталий сыграет против Вита Копривы (Чехия, ATP 248).

Сачко во второй раз в сезоне вышел в финал челленджера. В июне Сачко впервые в карьере взял титул на этой серии турниров в Братиславе.