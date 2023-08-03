Украина. Премьер лига03 августа 2023, 01:29 | Обновлено 03 августа 2023, 01:41
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У Вереса дебютировали два футболиста. Один из них сразу же забил Шахтеру
Новички клуба Василий Гакман и Евгений Шевченко провели первую игру в УПЛ
03 августа 2023, 01:29 | Обновлено 03 августа 2023, 01:41
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Для двух защитников ровенского «Вереса» матч против донецкого «Шахтера» стал первым официальным в составе красно-черных.
Летние новички команды Василий Гакман и Евгений Шевченко провели дебютную игру на уровне Украинской Премьер-лиги.
Евгений Шевченко в этом поединке сумел отличиться голом, который принес команде из Ровно историческую ничью с чемпионом Украины.
Вечером 2 августа во 2-м туре УПЛ «Верес» сыграл вничью с «горняками» (1:1).
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