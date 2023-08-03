Трансфер Эрика Рамиреса в Атлетико Насьональ был на грани срыва

Как стало известно Sport.ua, аренда форварда «Динамо» Эрика Рамиреса в «Атлетико Насьональ» была на грани срыва. Соглашение удалось оформить в последний день подачи заявки на Копа Либертадорес.

Главная проблема – финансовые аппетиты Рамиреса. Венесуэлец хотел получать киевскую зарплату – 50 тысяч долларов в месяц. Колумбийский клуб не имеет возможности платить такие деньги.

В последний момент между игроком и клубом был достигнут компромисс. Из-за нежелания возвращаться в Европу Рамирес согласился на уменьшение зарплаты, а клуб предложил бонусы за удачные выступления в течение сезона.

«Атлетико Насьональ» арендовал Рамиреса с правом выкупа летом 2024 года.