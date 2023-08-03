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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 00:02 | Обновлено 03 августа 2023, 00:22
209
1

Трансфер Эрика Рамиреса в Атлетико Насьональ был на грани срыва

Игроку пришлось пойти на сокращение зарплаты в обмен на возможные бонусы

03 августа 2023, 00:02 | Обновлено 03 августа 2023, 00:22
209
1
Трансфер Эрика Рамиреса в Атлетико Насьональ был на грани срыва
ФК Атлетико Насьональ. Эрик Рамирес

Как стало известно Sport.ua, аренда форварда «Динамо» Эрика Рамиреса в «Атлетико Насьональ» была на грани срыва. Соглашение удалось оформить в последний день подачи заявки на Копа Либертадорес.

Главная проблема – финансовые аппетиты Рамиреса. Венесуэлец хотел получать киевскую зарплату – 50 тысяч долларов в месяц. Колумбийский клуб не имеет возможности платить такие деньги.

В последний момент между игроком и клубом был достигнут компромисс. Из-за нежелания возвращаться в Европу Рамирес согласился на уменьшение зарплаты, а клуб предложил бонусы за удачные выступления в течение сезона.

«Атлетико Насьональ» арендовал Рамиреса с правом выкупа летом 2024 года.

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Эрик Рамирес Динамо Киев Атлетико Насьональ
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Яка Колумбія батьківщина для венесуельця?
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