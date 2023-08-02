СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»

В поединке 2-го тура УПЛ в Ровно между «Вересом» и «Шахтером» (1:1) гости забили курьезный гол, отправив мяч со штрафного в пустые ворота соперников.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар в комментарии Sport.ua дал свою оценку этому игровому эпизоду:

«Арбитр Александр Шандор допустил методическую ошибку, когда, назначив штрафной, начал жестом сигнализировать, что будет пробиваться он по свистку. Арбитр не должен это делать, ограничившись только контролем расстояния до стенки. Этим он ввел в заблуждение «Верес».

Также удивила позиция Шандора, когда Матвиенко выполнял результативный удар: перед игроками, выстроившимися в «стенку», спиной к воротам. Как при таких обстоятельствах следить за тем, что происходит в штрафной?

Будет ли наказан Шандор? Это прерогатива Комитета арбитров УАФ, который должен заслушать рефери, проанализировать эпизод со взятием ворот «Верес» и вынести свой вердикт».