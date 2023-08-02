МАТВИЕНКО: «Арбитр спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет»
Защитник «Шахтера» – о скандальном взятии ворот в матче с «Вересом»
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий после матча с «Вересом» (1:1) и разъяснил ситуацию с забитым голом.
- Николай, тяжелая игра, ничейный результат. Каким, на твой взгляд, выдался этот матч?
- Мы во втором поединке выходим с планом, что надо забить быстрый гол, начать агрессивно, но, к сожалению, второй раз это не слишком хорошо получается. Создаем достаточно моментов и возможностей для того, чтобы забить, но в конце атак не доходим до удара. Соответственно, нет реализации – это наша большая проблема. Плюс красная карточка существенно повлияла на результат: во втором тайме мы уже больше думали о том, как сохранить один балл, а не как атаковать самим.
- Ты стал чаще подключаться к атакам и забиваешь во втором матче подряд. Такая активность впереди – это установка тренерского штаба или твоя капитанская инициатива?
- Нет, это больше требования тренерского штаба ко всем игрокам: просить мяч вперед, развивать атаки и работать максимально вертикально. Не так важно, кто окажется на острие, – каждый должен врываться и просить пас вперед.
- Относительно твоего гола со штрафного, который получился довольно курьезным: можешь объяснить, что там произошло?
- Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам «Вереса», почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
The Athletic опубликовал большое интервью Александра Зинченко о войне в Украине
Команда Мирона Маркевича проиграла «Прикарпатью»
это он тут писал под ником Мельничук?
я думал, что история про арбитра, бегающего и выясняющего у игроков желают они бить по свистку или без него, это слишком тупо для официальной версии ))
текст інтерв'ю Лавриненка - суддя обдурив гравців Вереса...
там на відео кричалки вболівальників про Матвієнко
Відмазки не відмазки, у кожного свої думки.
Ну це точно не fair play.
Коли біля нашого карного майданчика був призначений штрафний удар, то я чітко бачив, що арбітр Шандор підняв руку зі свистком, сигналізуючи, що «Шахтар» пробиватиме за його вказівкою.
– Але «гірник» Матвієнко дотримувався іншої думки.
– Саме так. Коли я займався шикуванням «стінки», Матвієнко спокійнісінько пробив по порожнім воротам. Арбітр Шандор, замість того, щоб змусити «гірника» перебити штрафний, показав на центр.
– Після матчу ви не цікавилися в арбітра, чому він змінив своє рішення?
– Запитував не тільки я, а й мої одноклубники, проте якоїсь чіткої відповіді не дочекалися. Хоча, повторюю, відеозаписи цього епізоду показують, що Шандор сигналізував: штрафний пробивається по свистку.
.