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  4. МАТВИЕНКО: «Арбитр спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет»
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 21:12 |
2167
35

МАТВИЕНКО: «Арбитр спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет»

Защитник «Шахтера» – о скандальном взятии ворот в матче с «Вересом»

02 августа 2023, 21:12 |
2167
35
МАТВИЕНКО: «Арбитр спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет»
ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий после матча с «Вересом» (1:1) и разъяснил ситуацию с забитым голом.

- Николай, тяжелая игра, ничейный результат. Каким, на твой взгляд, выдался этот матч?
- Мы во втором поединке выходим с планом, что надо забить быстрый гол, начать агрессивно, но, к сожалению, второй раз это не слишком хорошо получается. Создаем достаточно моментов и возможностей для того, чтобы забить, но в конце атак не доходим до удара. Соответственно, нет реализации – это наша большая проблема. Плюс красная карточка существенно повлияла на результат: во втором тайме мы уже больше думали о том, как сохранить один балл, а не как атаковать самим.

- Ты стал чаще подключаться к атакам и забиваешь во втором матче подряд. Такая активность впереди – это установка тренерского штаба или твоя капитанская инициатива?
- Нет, это больше требования тренерского штаба ко всем игрокам: просить мяч вперед, развивать атаки и работать максимально вертикально. Не так важно, кто окажется на острие, – каждый должен врываться и просить пас вперед.

- Относительно твоего гола со штрафного, который получился довольно курьезным: можешь объяснить, что там произошло?
- Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам «Вереса», почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне.

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видео Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко Верес - Шахтер Александр Шандор
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 35
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sahka1981
Ага, і при цьому арбітр "демонстративно" при пробитті штрафного стояв спиною!!! до воріт Вереса закриваючи огляд воротарю... вже не кажучи що мяч потрібно щоб не катався і т.д.
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+10
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Gargantua
ахахах, прекратите ))
это он тут писал под ником Мельничук?
я думал, что история про арбитра, бегающего и выясняющего у игроков желают они бить по свистку или без него, это слишком тупо для официальной версии ))
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+6
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Рональд Рейган
Короче суддя і Матвієнко розвели Верес як лохів в 90-х.
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+6
Danor
щас відмазки підуть одна фантастичніша за іншу---розводять кроліків не по дєтскі
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+4
Burevestnik
сайт ua-footbal.com/ua новина о 21:30
текст інтерв'ю Лавриненка - суддя обдурив гравців Вереса...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Что можно ждать.от ватника у которого родной брат играет в чемпионате россии за отрезанный у Украины севастополь .Давно известно что ватник матвиенко это подлый человек и голы забивает подлые .Я думаю.у них сговор с судьей был чтобы бить без.свистка изза испод судьи чтоб вратарь не видел момент удара 
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+3
andre_lui
Якщо так, то арбітр дивний. Ще б запитав чи будеш грати за правилами
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+3
valerafan1
Коля, не п....ди. Другого виразу для цього негідника немає. Краще б мовчав. А суддя профнепридатний.
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+3
Vitason
Ещё спросил бы ,как ему бить!
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+3
grom21
дуже довго вигадували історію..... Був 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
сайт   ua.footbal.com/ua   сьогодні о 19:03 
там на відео кричалки вболівальників про Матвієнко
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+2
Vitason
Как больше нравится?
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+2
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avk2307
Не бачу сенсу жувати цю тему.Коля Матвієнко став у один ряд з куміром Даріо і тепер хай буде "Коля будеш бить?"
Відмазки не відмазки, у кожного свої думки.
Ну це точно не fair play. 
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+1
sahka1981
ПАСТ: «Після гри Шандор не міг пояснити скандальний гол Матвієнка»
Коли біля нашого карного майданчика був призначений штрафний удар, то я чітко бачив, що арбітр Шандор підняв руку зі свистком, сигналізуючи, що «Шахтар» пробиватиме за його вказівкою.
– Але «гірник» Матвієнко дотримувався іншої думки.
– Саме так. Коли я займався шикуванням «стінки», Матвієнко спокійнісінько пробив по порожнім воротам. Арбітр Шандор, замість того, щоб змусити «гірника» перебити штрафний, показав на центр.
– Після матчу ви не цікавилися в арбітра, чому він змінив своє рішення?
– Запитував не тільки я, а й мої одноклубники, проте якоїсь чіткої відповіді не дочекалися. Хоча, повторюю, відеозаписи цього епізоду показують, що Шандор сигналізував: штрафний пробивається по свистку.
.
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0
EGOS
матвієнко - це позорний орко-щур...хоча не дивно, може у шахті таке культивують, памятаємо зашквар л.адріано (вроді) у матчі ЛЧ, пятий гол забитий Мітюланну без натяку на фейр плей...ех кроти, кроти, не дарма ви під землею, як і орки...
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0
shoko
Люди справжній футбол з космосу бачили, їм ніколи - вони коменти строчать, яке сприйняття справжнього футболу ви від них хочете )) Вони не чують не тому що не розуміють банальних речей відомих майже кожному  хто грав у справжній футбол,а тому що не хочуть нікого крім себе чути. Їх завдання розвести срач серед футбольних українських вболівальників відпрацьовуюючи свої копійки від хазяїв )) Не ведіться - ігноруйте.
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-1
Summertime
Время убегало, ровенцы стовбычили перед мячом, вот Николай и решил ввести мяч в игру по своему усмотрению.   Я такое много раз видел.   И когда так наказывали наши, украинские команды.
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-6
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Palych1
Дырявые пуканы щас порвёт 
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-6
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