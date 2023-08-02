МАТВИЕНКО: «Арбитр спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий после матча с «Вересом» (1:1) и разъяснил ситуацию с забитым голом.

- Николай, тяжелая игра, ничейный результат. Каким, на твой взгляд, выдался этот матч?

- Мы во втором поединке выходим с планом, что надо забить быстрый гол, начать агрессивно, но, к сожалению, второй раз это не слишком хорошо получается. Создаем достаточно моментов и возможностей для того, чтобы забить, но в конце атак не доходим до удара. Соответственно, нет реализации – это наша большая проблема. Плюс красная карточка существенно повлияла на результат: во втором тайме мы уже больше думали о том, как сохранить один балл, а не как атаковать самим.

- Ты стал чаще подключаться к атакам и забиваешь во втором матче подряд. Такая активность впереди – это установка тренерского штаба или твоя капитанская инициатива?

- Нет, это больше требования тренерского штаба ко всем игрокам: просить мяч вперед, развивать атаки и работать максимально вертикально. Не так важно, кто окажется на острие, – каждый должен врываться и просить пас вперед.

- Относительно твоего гола со штрафного, который получился довольно курьезным: можешь объяснить, что там произошло?

- Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам «Вереса», почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне.