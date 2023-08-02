ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом

На второй компенсированной ко первому тайму минуте «Шахтер» открыл счет в матче второго тура УПЛ против «Вереса».

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пробил по воротам соперника сразу после того, как был назначен штрафной. При этом арбитр матча Александр Шандор показал Матвиенко, что необходимо пробивать по свистку, однако засчитал гол, несмотря на то, что Матвиенко его не дождался: