Украина. Премьер лига02 августа 2023, 18:41 | Обновлено 02 августа 2023, 19:04
6654
22
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Александр Шандор не имел права засчитывать гол
02 августа 2023, 18:41 | Обновлено 02 августа 2023, 19:04
6654
22
На второй компенсированной ко первому тайму минуте «Шахтер» открыл счет в матче второго тура УПЛ против «Вереса».
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пробил по воротам соперника сразу после того, как был назначен штрафной. При этом арбитр матча Александр Шандор показал Матвиенко, что необходимо пробивать по свистку, однако засчитал гол, несмотря на то, что Матвиенко его не дождался:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2023, 22:29 39
Днепряне выбыли из квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 01 августа 2023, 22:50 6
Клуб из Днепра-1 встретится со Славией из Праги в 3-м раунде квалификации ЛЕ
Бокс | 02.08.2023, 13:49
Война | 02.08.2023, 18:10
Футбол | 01.08.2023, 21:32
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2023, 20:32 1
02.08.2023, 07:59
01.08.2023, 11:45 15
01.08.2023, 18:45 10
31.07.2023, 22:27 17
01.08.2023, 10:33 1
01.08.2023, 11:42 2
31.07.2023, 20:11 9
коментатор на це сказав: "Вболівальники Вереса багато собі дозволяють".
==
от і виникає питання: хто правий, коментатор матчу чи вболівальники?