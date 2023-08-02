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  4. ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 18:41 | Обновлено 02 августа 2023, 19:04
6654
22

ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом

Александр Шандор не имел права засчитывать гол

02 августа 2023, 18:41 | Обновлено 02 августа 2023, 19:04
6654
22
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
shakhtar.com. Николай Матвиенко

На второй компенсированной ко первому тайму минуте «Шахтер» открыл счет в матче второго тура УПЛ против «Вереса».

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пробил по воротам соперника сразу после того, как был назначен штрафной. При этом арбитр матча Александр Шандор показал Матвиенко, что необходимо пробивать по свистку, однако засчитал гол, несмотря на то, что Матвиенко его не дождался:

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Верес - Шахтер Шахтер Донецк Николай Матвиенко Александр Шандор Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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sahka1981
До чого ж підла команда...ну і суддівство як завжди, як такий м'яч можна було зарахувати...
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+19
mastter77
тварями даунецкими как были, так и остались. при любом тренере...
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+18
Юрій Ганусяк
нормально для підлих кротів, вони інакше не вміють.
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+18
pytlak1990
Матвієнко винний, але, суддя це просто позор. Показати, що по свистку, а потім коли гравці Вереса апелювали, включити дурачка
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+17
Igrok4
Матвієнко перед ударом подивився на свисток, потім на ворота і.. пробив. Суддя мав скасувати гол і дати жовту Матвієнко. Два гандона.
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+15
Maks
Матвиенко.. Дыбилойд.. Честно играть не научились.. 
Ответить
+14
Pepik
Стиль Адріано . Звички не міняються.
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+13
FunnyCat_____
цирк просто 
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+12
AndiM
Матвієнко мало що грає хрєново, так ще й гімно рідкісне.  Я вже не пишу про його сєпарську родину. Нах в збірній таке чувирло?
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+9
Yass
Суддя Матвієнку: - Дивись який у мене класний свисток! Хочеш, продам тобі після гри за 10 тис.у.о ?
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Скоро можна буде на тайм відео створити з "дивних рухів судей" на користь однієї команди.
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+2
samird
Це жесть. І Матвієнко, і цей Шандор. Нікчема жалюгідний. Приберіть його назавжди.
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+2
Выталкиватель парашутистов
За красивые глаза, такие ошибки арбитры не делают... Знает ведь, что могут дисквалифицировать на пару месяцев ( или верен что не тронут?) и все равно чудит... Наверное получил предложение,от которого невозможно отказаться...
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+2
Matvey
Шла дополнительная минута первого тайма. Судья спешил в туалет.
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+2
Рональд Рейган
Замість зарахованого голу повинна бути жовта Матвієнку. Суддя-тридварас. 
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0
aleks8-48
Самое интересно то, что вратарь после назначения удара в близи штрафной начал устанвливать стенку,поэтому он далеко вышел из ворот.
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0
Burevestnik
після забитого Матвієнком голу вболівальники кричали "Матвієнко - му*ак".  
коментатор на це сказав: "Вболівальники Вереса багато собі дозволяють". 
== 
от і виникає питання:  хто правий, коментатор матчу чи вболівальники?  
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0
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Swed
Если бы мяч не засчитали, потом бы Бондаренко не нарушил и его бы не удалили.   А во втором тайме Шахтёр сделал бы 2:0 в полном составе.  Так лучше было бы? 
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-3
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