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  4. Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
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Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram

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Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин после сегодняшнего поединка «горняков» против «Вереса» (1:1) во втором туре УПЛ-2023/24 озадачил своих поклонников постом в Instagram.

Трубин добавил свое фото и загадочный набор смайлов, который, возможно, намекает на грядущий переход голкипера в другой клуб.

Отметим, что активный интерес к Трубину вот уже несколько недель проявляет миланский «Интер», который пока не может договориться с «Шахтером» по цене на голкипера.

Также сегодня сообщалось, что в подписании Анатолия заинтересована «Бенфика».

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Источник Sport.ua
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Gargantua
молится о том, чтобы уйти из Шахтера?
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andre_lui
Відпусти, я благаю відпусти, бо не можу далі йти....
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0
Gargantua
а эти глаза как у какающей мышки в ночи, что они означают в инстаграме?
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0
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