Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
Вратаря сватают в зарубежный клуб
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин после сегодняшнего поединка «горняков» против «Вереса» (1:1) во втором туре УПЛ-2023/24 озадачил своих поклонников постом в Instagram.
Трубин добавил свое фото и загадочный набор смайлов, который, возможно, намекает на грядущий переход голкипера в другой клуб.
Отметим, что активный интерес к Трубину вот уже несколько недель проявляет миланский «Интер», который пока не может договориться с «Шахтером» по цене на голкипера.
Также сегодня сообщалось, что в подписании Анатолия заинтересована «Бенфика».
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