Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин после сегодняшнего поединка «горняков» против «Вереса» (1:1) во втором туре УПЛ-2023/24 озадачил своих поклонников постом в Instagram.

Трубин добавил свое фото и загадочный набор смайлов, который, возможно, намекает на грядущий переход голкипера в другой клуб.

Отметим, что активный интерес к Трубину вот уже несколько недель проявляет миланский «Интер», который пока не может договориться с «Шахтером» по цене на голкипера.

Также сегодня сообщалось, что в подписании Анатолия заинтересована «Бенфика».