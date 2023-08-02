Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко вполне закономерен»

Главный тренер «Шахтера» Патрик Ван Леувен прокомментировал ничью 1:1 с «Вересом» во втором туре УПЛ:

«Недовольны результатом, не очень хорош для нас. Во-первых, очень плохо провели первый тайм. Затем красная карточка. У нас много молодых игроков, должны давать им играть. Именно эти причины привели к такому результату.

Гол Матвиенко? Думаю, что четвертый арбитр был на линии и видел и контролировал эту ситуацию. Я еще не видел повторов, чтобы сказать дополнительно. Но считаю, что арбитры видели, что там произошло, и гол вполне закономерен.

Можно ли винить Ризныка в пропущенном голе? Да, можно.

Почему потеряли очки? Прежде всего потому, что мы не использовали имеющиеся моменты. Кроме того, недавно имели игру, есть определенная усталость от прошлого матча. Все эти причины привели».