Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко вполне закономерен»
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 20:24 |
1849
3

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко вполне закономерен»

Тренер «Шахтера» – о матче против «Вереса»

02 августа 2023, 20:24 |
1849
3
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко вполне закономерен»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик Ван Леувен прокомментировал ничью 1:1 с «Вересом» во втором туре УПЛ:

«Недовольны результатом, не очень хорош для нас. Во-первых, очень плохо провели первый тайм. Затем красная карточка. У нас много молодых игроков, должны давать им играть. Именно эти причины привели к такому результату.

Гол Матвиенко? Думаю, что четвертый арбитр был на линии и видел и контролировал эту ситуацию. Я еще не видел повторов, чтобы сказать дополнительно. Но считаю, что арбитры видели, что там произошло, и гол вполне закономерен.

Можно ли винить Ризныка в пропущенном голе? Да, можно.

Почему потеряли очки? Прежде всего потому, что мы не использовали имеющиеся моменты. Кроме того, недавно имели игру, есть определенная усталость от прошлого матча. Все эти причины привели».

По теме:
ЛЕВЧЕНКО: «УПЛ – уродливый турнир, но Шахтер и Динамо – отличные команды»
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Верес - Шахтер Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Футбол | 02 августа 2023, 19:00 92
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью

Ровенский клуб отобрал очки у чемпиона

ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
Война | 02 августа 2023, 14:31 21
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»

The Athletic опубликовал большое интервью Александра Зинченко о войне в Украине

ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Футбол | 02.08.2023, 18:41
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр
Футбол | 02.08.2023, 19:57
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Футбол | 02.08.2023, 00:34
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kluchka_vova
ще один трипло.. там у шахті всі такі? у судді забрать право на обслуговування матчів.. підняв руку в гору вказуючи на свисток а тоді передумав... сирло..
Ответить
+5
Palych1
Жесть просто какие дебилы тут сидят.
Тренеры  обоих команд говорят, что гол правильный, а они все ноют… и все потому что игрокам их команд мозгов не хватит такой гол забить
Ответить
0
AndiM
Хто б сумнівався, ти цілком закономірно згадав свої роки роботи в шаХраї і знову перетворився на гімно. Тренер вереса взагалі обісрався від результату матчу, і скоро почне нести що шаХрай мав вигравати а його команда випадково забила. Рінах тупо все купив або залякав в українському футболі(і не тільки). Тут допоможе тільки куля.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 10
Футбол
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
31.07.2023, 20:11 9
Футбол
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
01.08.2023, 22:50 6
Футбол
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
01.08.2023, 03:55 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем