ВИДЕО. Бензема опять забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов

2 августа в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Шорта» (Ирак) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).

Победный гол в матче забил форвард Карим Бензема с пенальти на 84-й минуте.

Карим провел три официальные игры за «Аль-Иттихад», в которых забил три гола и сделал один ассист. 30 июля он отличился в матче против команды Сфаксьен из Туниса (1:0).

Клубный кубок арабских чемпионов 2023

2 августа, Таиф (Саудовская Аравия)

Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Мумуни, 80 – Бамсауд, 36 Бензема, 84 (пен)

ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов

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