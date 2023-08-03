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Товарищеские матчи
Бавария
02.08.2023 14:30 – FT 4 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 августа 2023, 01:45 | Обновлено 03 августа 2023, 01:47
208
0

ВИДЕО. Клопп проиграл в концовке. Бавария выиграла у Ливерпуля в Сингапуре

Мюнхенская команда победила в матче с 7-ю голами

03 августа 2023, 01:45 | Обновлено 03 августа 2023, 01:47
208
0
ВИДЕО. Клопп проиграл в концовке. Бавария выиграла у Ливерпуля в Сингапуре
ФК Бавария

В среду, 2 августа, во время азиатского турне немецкая «Бавария» и английский «Ливерпуль» провели товарищеский поединок в Сингапуре.

Игра порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих 7 голов. Со счетом 4:3 победу в матче одержали мюнхенцы.

Следующий товарищеский матч «Ливерпуль» проведет 7 августа против немецкого клуба «Дармштадт», а «Бавария» в этот же день сыграет с французским «Монако».

Товарищеский матч, 2 августа

Бавария – Ливерпуль – 4:3

Голы: Гнабри, 33, Сане, 42, Станишич, 80, Кретциг, 90+1 – Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Луис Диас, 66.

ВИДЕО. Клопп проиграл в концовке. Бавария выиграла у Ливерпуля в Сингапуре

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Источник Sport.ua
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