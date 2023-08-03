ВИДЕО. Клопп проиграл в концовке. Бавария выиграла у Ливерпуля в Сингапуре
Мюнхенская команда победила в матче с 7-ю голами
В среду, 2 августа, во время азиатского турне немецкая «Бавария» и английский «Ливерпуль» провели товарищеский поединок в Сингапуре.
Игра порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих 7 голов. Со счетом 4:3 победу в матче одержали мюнхенцы.
Следующий товарищеский матч «Ливерпуль» проведет 7 августа против немецкого клуба «Дармштадт», а «Бавария» в этот же день сыграет с французским «Монако».
Товарищеский матч, 2 августа
Бавария – Ливерпуль – 4:3
Голы: Гнабри, 33, Сане, 42, Станишич, 80, Кретциг, 90+1 – Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Луис Диас, 66.
ВИДЕО. Клопп проиграл в концовке. Бавария выиграла у Ливерпуля в Сингапуре
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