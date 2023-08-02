Бавария и Ливерпуль провели спарринг с 7-ю голами

В среду, 2 августа, в рамках азиатского турне немецкая «Бавария» и английский «Ливерпуль» провели товарищеский поединок в Сингапуре.

Игра порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих 7 голов. Со счетом 4:3 победу в матче одержали мюнхенцы.

Следующий товарищеский матч «Ливерпуль» проведет 7 августа против немецкого клуба «Дармштадт 98», а «Бавария» в этот же день сыграет с французским «Монако».

Товарищеский матч

Бавария – Ливерпуль – 4:3

Голы: Гнабри, 33, Сане, 42, Станишич, 80, Кретциг, 90+1 – Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Луис Диас, 66.