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Англия
02 августа 2023, 16:44 | Обновлено 02 августа 2023, 16:47
343
0

Бавария и Ливерпуль провели спарринг с 7-ю голами

Команды сыграли в Сингапуре

02 августа 2023, 16:44 | Обновлено 02 августа 2023, 16:47
343
0
Бавария и Ливерпуль провели спарринг с 7-ю голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 августа, в рамках азиатского турне немецкая «Бавария» и английский «Ливерпуль» провели товарищеский поединок в Сингапуре.

Игра порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих 7 голов. Со счетом 4:3 победу в матче одержали мюнхенцы.

Следующий товарищеский матч «Ливерпуль» проведет 7 августа против немецкого клуба «Дармштадт 98», а «Бавария» в этот же день сыграет с французским «Монако».

Товарищеский матч

Бавария – Ливерпуль – 4:3

Голы: Гнабри, 33, Сане, 42, Станишич, 80, Кретциг, 90+1 – Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Луис Диас, 66.

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Бавария - Ливерпуль Бавария Ливерпуль товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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