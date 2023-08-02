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  4. Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Играть как Зинченко? Кое-что получалось»
Португалия
02 августа 2023, 20:03 |
137
0

Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Играть как Зинченко? Кое-что получалось»

Украинский защитник – о периоде карьеры в Испании

02 августа 2023, 20:03 |
137
0
Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Играть как Зинченко? Кое-что получалось»
ФК Визела. Орест Лебеденко

В июле Орест Лебеденко сменил Испанию на Португалию, перебравшись из «Депортиво» в «Визелу». 24-летний украинец вспомнил своей период карьеры в Ла-Корунье:

«У нас в «Депортиво» в последние два месяца был тренер, который пришел за две игры до плей-офф – Рубен Де Лабарера – молодой специалист. Он нам за три недели пытался поставить футбол, в который играют «Арсенал» и «Манчестер Сити» – когда крайние защитники смещаются в середину и играют как опорники, как полузащитники.

И вот мне часто показывали видео Зинченко, он смещался в «Арсенале» в середину и играл как верхний хав, в середине или как опорник, на разных позициях. Через две недели мы схватили это все и на игры плей-офф у нас уже выходили некоторые эпизоды играть так.

Играть как Зинченко? Кое-что получалось, кое-что нет. Конечно, было очень мало времени, но были хорошие эпизоды. В общем период в «Депортиво» мне очень запомнился, это время очень пошло мне на пользу».

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Орест Лебеденко Депортиво Ла-Корунья Александр Зинченко
Источник Украинский футбол
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