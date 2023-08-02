Италия02 августа 2023, 19:31 |
346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала опытного защитника Интера
Данило Д’Амброзио перешел на правах свободного агента
02 августа 2023, 19:31 |
346
0
«Монца» официально сообщила о подписании контракта с 34-летним защитником Данило Д’Амброзио. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления.
Д’Амброзио перешел в «Монцу» на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Интер», за который выступал с января 2014 года.
Ранее «Монца» выкупила у «Арсенала» защитника Пабло Мари.
📸✍️ ⚪️🔴#ACMonza #Monza #DAmbrosio #WelcomeDAmbrosio pic.twitter.com/RVpErL5gHl— AC Monza (@ACMonza) August 2, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2023, 22:29 39
Днепряне выбыли из квалификации Лиги чемпионов
Бокс | 02 августа 2023, 13:49 6
Ломаченко близок к титульному бою
Футбол | 02.08.2023, 00:34
Футбол | 02.08.2023, 16:55
Футбол | 01.08.2023, 23:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2023, 13:00 52
31.07.2023, 20:50 1
01.08.2023, 16:44 35
02.08.2023, 07:59
01.08.2023, 03:55 15
01.08.2023, 07:40 11
01.08.2023, 08:21 10
01.08.2023, 10:33 1