ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала опытного защитника Интера

«Монца» официально сообщила о подписании контракта с 34-летним защитником Данило Д’Амброзио. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления.

Д’Амброзио перешел в «Монцу» на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Интер», за который выступал с января 2014 года.

Ранее «Монца» выкупила у «Арсенала» защитника Пабло Мари.