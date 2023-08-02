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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала опытного защитника Интера
Италия
02 августа 2023, 19:31 |
346
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала опытного защитника Интера

Данило Д’Амброзио перешел на правах свободного агента

02 августа 2023, 19:31 |
346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала опытного защитника Интера
ФК Монца

«Монца» официально сообщила о подписании контракта с 34-летним защитником Данило Д’Амброзио. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления.

Д’Амброзио перешел в «Монцу» на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Интер», за который выступал с января 2014 года.

Ранее «Монца» выкупила у «Арсенала» защитника Пабло Мари.

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Источник ФК Монца
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