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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 18:13 | Обновлено 02 августа 2023, 18:18
1279
0

Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом

Полузащитник удален в поединке 2-го тура УПЛ-2023/2024

02 августа 2023, 18:13 | Обновлено 02 августа 2023, 18:18
1279
0
Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между «Вересом» и «Шахтером», который проходит в эти минуты в Ровно, удален с поля.

Игра для 22-летнего игрока «горняков» завершилась на второй компенсированной минуте первого тайма. Арбитр показал Бондаренко красную карточку за грубый фол против Яго в центре поля.

Первая половины игры завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер».

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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