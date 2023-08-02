Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 между «Вересом» и «Шахтером», который проходит в эти минуты в Ровно, удален с поля.

Игра для 22-летнего игрока «горняков» завершилась на второй компенсированной минуте первого тайма. Арбитр показал Бондаренко красную карточку за грубый фол против Яго в центре поля.

Первая половины игры завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер».