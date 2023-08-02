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Лига чемпионов
02 августа 2023, 17:38 | Обновлено 02 августа 2023, 18:04
272
1

Эдуард САРАПИЙ: «Панатинаикос был нам по силам»

Игрок «Днепра-1» – о матчах с «Панатинаикосом»

02 августа 2023, 17:38 | Обновлено 02 августа 2023, 18:04
272
1
Эдуард САРАПИЙ: «Панатинаикос был нам по силам»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий дал оценку ответной игре раунда Q2 квалификации Лиги чемпионов с «Панатинаикосом» (2:2) и подвел общий итог неудачному противостоянию с клубом из Греции.

– Как оцениваешь вчерашний матч и в целом двойное противостояние с «Панатинаикосом»?

– Вчерашний матч был намного лучше, и по окончанию игры мы понимали, что не очень хорошо сыграли первый матч и потеряли шанс пройти дальше, хотя соперник был нам по силам.

– В обоих матчах вы прибавляли по ходу встреч. Это можно назвать закономерностью и сделать положительные выводы относительно готовности команды?

– В обеих встречах мы пропускали быстрые мячи и должны были отыгрываться. Конечно, уже более агрессивно шли вперед, поскольку хотели отыграться и победить.

– Ты был одним из тех, кого коснулось массовое отравление в команде. Расскажи о своем состоянии и как было выходить на поле?

– Произошло отравление – не знаю, с чем оно связано и с какими продуктами. Постоянно то бросало в жар, то, наоборот, морозило. Перед игрой не спал где-то до 5 часов утра. Днем чувствовал себя несколько лучше, но все равно, выходя на игру, страдал от недостатка сил, была вялость. Но обычно это с началом матча отходит на второй план.

– Адреналин затмевает недомогание?

– Когда ты весь в игре, все небольшие повреждения, недомогания не ощущаются. Но все равно это имело влияние во втором тайме, но от этого уже никуда было деться. Все, что мог, я вчера отдал.

– Тебя пришлось заменить именно из-за плохого самочувствия...

– Да, я почувствовал спазм в животе. Наверное, из-за постоянного напряжения. Я уже даже не мог ни ускориться нормально, ни разогнуться.

– Случилось это как раз после твоего гола...

– Наверное, слишком радовался голу (смеется)

– Перед этим у тебя также был момент со стандарта. Работали перед матчем над их заготовками?

– Мы всегда их отрабатываем, и у нас это неплохо получается. Тем более для защитников это почти единственный шанс забить гол. Ты идешь туда с целью забить и помочь команде.

– По наблюдению со стороны: по публикациям в греческой прессе перед первым матчем и поведением хозяев в Афинах – показалось, что они очень нервничали. Вы, игроки, чувствовали опасения соперника, даже несмотря на удачный результат первой игры?

– Это хорошо для нас, что заставляем соперника всегда думать о себе. Мы демонстрируем неплохую игру, из-за чего соперники опасаются некоторых факторов, которые могут привести к их поражению. Очень хорошо, что к нам так относятся даже в Европе.

– Как считаешь, все ребята смогут восстановиться к матчу против «Полесья»?

– Да, думаю, день-два – и все будут в оптимальных кондициях.

– Как восприняли травму Евгения Волынца? Как поддержали его?

– У меня такое впервые в карьере, когда игрок терял сознание на поле. Хорошо, что ему быстро оказали помощь. Хочу выразить поддержку ему и его семье. Знаю, что его жена очень переживала, и с ней на связи находились наши врачи и игроки. Он является нашим партнером по команде, и ему наша колоссальная поддержка.

– В еврокубках следующим соперником будет чешская «Славия». Уже что-то узнавал об этой команде?

– Знаю эту команду. Она хорошо сбалансирована, не останавливается ни на секунду. Они могут прессинговать всю игру, ведь очень хорошо готовы физически. Уже ближе к матчу мы подробно будем разбирать соперника, в частности, слабые стороны, потому что с любым можно играть.

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Эдуард Сарапий Днепр-1 Панатинаикос Панатинаикос - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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Octopus
Если вылетели, то не по силам, нужно было показывать свою силу на поле, а не в интервью. У нас любят перед матчем бахвалиться, а после матча языком чесать. 
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