На Закарпатье задержали преступников, ограбивших дом Кучера на $500 тысяч
Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей
На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обокрала известного украинского футболиста и тренера Александра Кучера на 500 тыс долларов США.
По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер» Донецк Александр Кучер. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги.
Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Кучер сейчас работает главным тренером «Днепра-1», вчера его команда играла в квалификации Лиги чемпионов в Греции.
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