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  4. На Закарпатье задержали преступников, ограбивших дом Кучера на $500 тысяч
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 16:36 |
699
0

На Закарпатье задержали преступников, ограбивших дом Кучера на $500 тысяч

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей

02 августа 2023, 16:36 |
699
0
На Закарпатье задержали преступников, ограбивших дом Кучера на $500 тысяч
Офис Генпрокурора

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обокрала известного украинского футболиста и тренера Александра Кучера на 500 тыс долларов США.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер» Донецк Александр Кучер. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Кучер сейчас работает главным тренером «Днепра-1», вчера его команда играла в квалификации Лиги чемпионов в Греции.

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Александр Кучер ограбление криминал
Источник Украинская правда
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