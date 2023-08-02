На Закарпатье задержали преступников, ограбивших дом Кучера на $500 тысяч

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обокрала известного украинского футболиста и тренера Александра Кучера на 500 тыс долларов США.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер» Донецк Александр Кучер. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Кучер сейчас работает главным тренером «Днепра-1», вчера его команда играла в квалификации Лиги чемпионов в Греции.