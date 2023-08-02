Верес – Шахтер. Траоре в основе, Трубин в запасе

Сегодня, 2 августа в стартовом матче второго тура УПЛ «Верес» примет «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко, Гакман, Кухарук, Близниченко, Дахновский, Яго, Кучеров, Марусич

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили, Топалов, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан, Траоре