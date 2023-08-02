Верес – Шахтер. Траоре в основе, Трубин в запасе
Стали известны составы команд
Сегодня, 2 августа в стартовом матче второго тура УПЛ «Верес» примет «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко, Гакман, Кухарук, Близниченко, Дахновский, Яго, Кучеров, Марусич
«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили, Топалов, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан, Траоре
⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Вересом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 2, 2023
🆚 #ВересШахтар ⏰ 17:00
📺 MEGOGO, «Київстар ТБ», Setanta Sports, Volia TV, https://t.co/0f6w1YL5Jo та OmegaTV
🧡 #Shakhtar pic.twitter.com/XT3RJUCXDA
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