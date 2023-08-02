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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 16:11 | Обновлено 02 августа 2023, 16:19
817
1

Верес – Шахтер. Траоре в основе, Трубин в запасе

Стали известны составы команд

02 августа 2023, 16:11 | Обновлено 02 августа 2023, 16:19
817
1
Верес – Шахтер. Траоре в основе, Трубин в запасе
ФК Шахтер

Сегодня, 2 августа в стартовом матче второго тура УПЛ «Верес» примет «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко, Гакман, Кухарук, Близниченко, Дахновский, Яго, Кучеров, Марусич

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили, Топалов, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан, Траоре

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Источник УПЛ
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Summertime
Днепр-1 и Ворскла  пропустили/перенесли, а Шахтёр сразу после сборов решил забуриться в график 3 игры в неделю.   Перенесли бы это на тот же день что и  у пропущенцев.   Интересней бы день был. Как в прошлом сезоне АПЛ в доигровках.
 По обстоятельствам государственной важности.   Или Патрик уверен на 101% что осечки не будет?
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