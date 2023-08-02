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  4. Сабо рассказал, как отреагировал на ошибку Шовковского в матче со Словенией
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 15:20 |
1028
0

Сабо рассказал, как отреагировал на ошибку Шовковского в матче со Словенией

Известный в прошлом тренер – о будущем Александра на тренерском поприще

02 августа 2023, 15:20 |
1028
0
Сабо рассказал, как отреагировал на ошибку Шовковского в матче со Словенией
УАФ. Александр Шовковский

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как отреагировал на ошибку Александра Шовковского в матче плей-офф за попадание на Евро-2000 со Словенией.

«До сегодняшнего дня я ничего ему не говорил. Зачем его обвинять? Так бывает, ничего не сделаешь.

Сейчас у нас хорошие отношения, он сейчас становится тренером. Я говорил, что «за», но, возможно, рановато. Возможно, еще надо где-то год под каким-то хорошим тренером поработать, чтобы потом самостоятельно взять команду.

Шовковский должен быть хорошим тренером, он умный, он молодец. Во-первых, он не пьяница. Когда человек не пьет, с ним можно разговаривать, и он имеет мозги. В футболе он все знает, я его взял, когда он еще играл за «Динамо-2». Дай Бог ему пойти дальше. Потому что Луческу закончит через год, даже меньше. Шовковский еще у него поучится, и будет толк», – сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Александр Шовковский сборная Украины по футболу Евро-2020 Украина - Словения
Источник Sportarena
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