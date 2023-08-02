Сабо рассказал, как отреагировал на ошибку Шовковского в матче со Словенией

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как отреагировал на ошибку Александра Шовковского в матче плей-офф за попадание на Евро-2000 со Словенией.

«До сегодняшнего дня я ничего ему не говорил. Зачем его обвинять? Так бывает, ничего не сделаешь.

Сейчас у нас хорошие отношения, он сейчас становится тренером. Я говорил, что «за», но, возможно, рановато. Возможно, еще надо где-то год под каким-то хорошим тренером поработать, чтобы потом самостоятельно взять команду.

Шовковский должен быть хорошим тренером, он умный, он молодец. Во-первых, он не пьяница. Когда человек не пьет, с ним можно разговаривать, и он имеет мозги. В футболе он все знает, я его взял, когда он еще играл за «Динамо-2». Дай Бог ему пойти дальше. Потому что Луческу закончит через год, даже меньше. Шовковский еще у него поучится, и будет толк», – сказал Сабо.