Женский ЧМ. Ямайка выбила Бразилию, победа Франции

На женском чемпионате мира по футболу подошел к завершению групповой этап в квартете F. По итогам последнего матча Ямайка сумела сдержать Бразилию и не позволила соперницам выйти в плей-офф.

Вместе с Ямайкой из группы удалось выйти француженкам.

Женский чемпионат мира. Группа F

Ямайка - Бразилия 0:0

Панама - Франция 3:6

Голы: Кокс, 2, Пинзон, 64, Седено, 87 - Лакрар, 21, Диани, 28, 37, 52, Гарре, 45, Бехо, 90+9

1. Франция - 7

2. Ямайка - 5

3. Бразилия - 4

4. Панама - 0