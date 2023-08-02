Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женский ЧМ. Ямайка выбила Бразилию, победа Франции
Чемпионат мира
02 августа 2023, 15:05 | Обновлено 02 августа 2023, 15:06
502
1

Женский ЧМ. Ямайка выбила Бразилию, победа Франции

Завершился групповой этап квартета F

02 августа 2023, 15:05 | Обновлено 02 августа 2023, 15:06
502
1
Женский ЧМ. Ямайка выбила Бразилию, победа Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

На женском чемпионате мира по футболу подошел к завершению групповой этап в квартете F. По итогам последнего матча Ямайка сумела сдержать Бразилию и не позволила соперницам выйти в плей-офф.

Вместе с Ямайкой из группы удалось выйти француженкам.

Женский чемпионат мира. Группа F

Ямайка - Бразилия 0:0

Панама - Франция 3:6
Голы: Кокс, 2, Пинзон, 64, Седено, 87 - Лакрар, 21, Диани, 28, 37, 52, Гарре, 45, Бехо, 90+9

1. Франция - 7
2. Ямайка - 5
3. Бразилия - 4
4. Панама - 0

По теме:
Женский ЧМ. Италия и Аргентина вылетели на групповом этапе
Женский ЧМ. Китай не оказал сопротивления Англии и прощается с турниром
Женский ЧМ. Нидерланды и США оставили Португалию за бортом плей-офф
чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Марсело нанес ужасающую травму сопернику и не смог сдержать слез
Футбол | 02 августа 2023, 13:50 1
ВИДЕО. Марсело нанес ужасающую травму сопернику и не смог сдержать слез
ВИДЕО. Марсело нанес ужасающую травму сопернику и не смог сдержать слез

Легендарный экс-игрок «Реала» неумышленно сломал ногу другому футболисту

Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Футбол | 01 августа 2023, 18:59 8
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба

Новая должность для Артема Кравца

В США мужчина собрал $32 миллиона на Библии и потратил их на казино
Мир азарта | 02.08.2023, 10:53
В США мужчина собрал $32 миллиона на Библии и потратил их на казино
В США мужчина собрал $32 миллиона на Библии и потратил их на казино
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Футбол | 01.08.2023, 23:59
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Футбол | 01.08.2023, 16:44
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
onco-clown
Скоро плей-офф, во будет веселуха)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 52
Футбол
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
31.07.2023, 11:53 3
Футбол
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
01.08.2023, 22:50 6
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем