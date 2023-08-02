Чемпионат мира02 августа 2023, 15:05 | Обновлено 02 августа 2023, 15:06
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Женский ЧМ. Ямайка выбила Бразилию, победа Франции
Завершился групповой этап квартета F
02 августа 2023, 15:05 | Обновлено 02 августа 2023, 15:06
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На женском чемпионате мира по футболу подошел к завершению групповой этап в квартете F. По итогам последнего матча Ямайка сумела сдержать Бразилию и не позволила соперницам выйти в плей-офф.
Вместе с Ямайкой из группы удалось выйти француженкам.
Женский чемпионат мира. Группа F
Ямайка - Бразилия 0:0
Панама - Франция 3:6
Голы: Кокс, 2, Пинзон, 64, Седено, 87 - Лакрар, 21, Диани, 28, 37, 52, Гарре, 45, Бехо, 90+9
1. Франция - 7
2. Ямайка - 5
3. Бразилия - 4
4. Панама - 0
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