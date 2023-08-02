В лазарете Металлиста – три игрока

В среду харьковчане второй раз подряд сыграют в Ужгороде с «Эпицентром», на этот раз в Кубке Украины

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» подходит к кубковому матчу с определенными кадровыми проблемами. Поединок пропустят Кирилл Влага, Алексей Горяинов и Данил Кайдалов.

Правый защитник Влага еще в концовке прошлого сезона получил сложную травму колена (разрыв крестообразных связок). Недавно он возобновил тренировки, но играть, 16-летнему футболисту, который успел провести 4 матча в УПЛ, пока рано.

Центральный защитник Горяинов на сборах в Поляне травмировал голеностоп и еще не готов к возвращению в общую группу.

Наконец, фланговый полузащитник Кайдалов, который в субботнем матче чемпионата с тем же «Эпицентром» (0:1) появился на поле сразу после перерыва, сыграл чуть больше десяти минут и вынужден был замениться из-за проблем с правым плечом.

Матч второго предварительного раунда Кубка Украины «Металлист» – «Эпицентр» состоится 2 августа в Ужгороде. Начало – в 17:00.