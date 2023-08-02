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Кубок Украины
02 августа 2023, 13:13 |
216
0

В лазарете Металлиста – три игрока

Харьковчане подходят к кубковому матчу с определенными кадровыми проблемами

02 августа 2023, 13:13 |
216
0
В лазарете Металлиста – три игрока
ФК Металлист Харьков. Кирилл Влага

В среду харьковчане второй раз подряд сыграют в Ужгороде с «Эпицентром», на этот раз в Кубке Украины

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» подходит к кубковому матчу с определенными кадровыми проблемами. Поединок пропустят Кирилл Влага, Алексей Горяинов и Данил Кайдалов.

Правый защитник Влага еще в концовке прошлого сезона получил сложную травму колена (разрыв крестообразных связок). Недавно он возобновил тренировки, но играть, 16-летнему футболисту, который успел провести 4 матча в УПЛ, пока рано.

Центральный защитник Горяинов на сборах в Поляне травмировал голеностоп и еще не готов к возвращению в общую группу.

Наконец, фланговый полузащитник Кайдалов, который в субботнем матче чемпионата с тем же «Эпицентром» (0:1) появился на поле сразу после перерыва, сыграл чуть больше десяти минут и вынужден был замениться из-за проблем с правым плечом.

Матч второго предварительного раунда Кубка Украины «Металлист» – «Эпицентр» состоится 2 августа в Ужгороде. Начало – в 17:00.

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Металлист Харьков инсайд Эпицентр Каменец-Подольский Кубок Украины по футболу травма Кирилл Влага Алексей Горяинов Даниил Кайдалов
Источник Sport.ua
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