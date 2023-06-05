Украина. Премьер лига05 июня 2023, 23:23 | Обновлено 05 июня 2023, 23:33
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Порвал кресты. Молодой футболист Металлиста получил ужасную травму
16-летний Кирилл Влага проведет минимум полгода вне футбольного поля
05 июня 2023, 23:23 | Обновлено 05 июня 2023, 23:33
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Молодой футболист харьковского «Металлиста» Кирилл Влага получил сложную травму колена.
У защитник – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего он проведет полгода вне игры и не сможет помочь команде в начале следующего сезона в Первой лиге.
16-летний футболист дебютировал в текущем сезоне УПЛ и провел 4 матча, три из них – в основном составе.
Матчи Первой лиги 2023/24 харьковский «Металлист» будет проводить, скорее всего, в Ужгороде.
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