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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 23:23 | Обновлено 05 июня 2023, 23:33
505
0

Порвал кресты. Молодой футболист Металлиста получил ужасную травму

16-летний Кирилл Влага проведет минимум полгода вне футбольного поля

05 июня 2023, 23:23 | Обновлено 05 июня 2023, 23:33
505
0
Порвал кресты. Молодой футболист Металлиста получил ужасную травму
ФК Металлист Харьков. Кирилл Влага

Молодой футболист харьковского «Металлиста» Кирилл Влага получил сложную травму колена.

У защитник – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего он проведет полгода вне игры и не сможет помочь команде в начале следующего сезона в Первой лиге.

16-летний футболист дебютировал в текущем сезоне УПЛ и провел 4 матча, три из них – в основном составе.

Матчи Первой лиги 2023/24 харьковский «Металлист» будет проводить, скорее всего, в Ужгороде.

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Металлист Харьков Кирилл Влага травма травма колена
Источник UA-Football
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