Порвал кресты. Молодой футболист Металлиста получил ужасную травму

Молодой футболист харьковского «Металлиста» Кирилл Влага получил сложную травму колена.

У защитник – разрыв крестообразных связок колена, из-за чего он проведет полгода вне игры и не сможет помочь команде в начале следующего сезона в Первой лиге.

16-летний футболист дебютировал в текущем сезоне УПЛ и провел 4 матча, три из них – в основном составе.

Матчи Первой лиги 2023/24 харьковский «Металлист» будет проводить, скорее всего, в Ужгороде.