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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 11:32 | Обновлено 22 мая 2023, 12:35
580
2

Кирилл Влага стал самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23

В харьковском дерби защитник «Металлиста» сыграл с первых минут в 16 лет 211 дней

22 мая 2023, 11:32 | Обновлено 22 мая 2023, 12:35
580
2
Кирилл Влага стал самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23
ФК Металист. Кирилл Влага

Кирилл Влага стал самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23. В харьковском дерби защитник «Металлиста» вышел с первых минут на поле в 16 лет 211 дней. Рекорд сезона, принадлежавший его коллеге по амплуа из «Руха» Андрею Кителе, он превзошел на 1 год 99 дней.

К слову, в истории чемпионатов Украины в более юном возрасте дебютировали в основе только 4 игрока.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 140 дней

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.07.2020

Ворскла (д)

3:0

16 лет 144 дня

Олег ГАРАС

Карпаты

28.04.1993

Торпедо (г)

2:3

16 лет 161 день

Александр МАЛЫГИН

Заря

06.05.1996

Кремень (д)

1:3

16 лет 211 дней

Кирилл ВЛАГА

Металлист

21.05.2023

Металлист 1925 (г)

0:2

16 лет 224 дня

Василий БАРАНОВ

Заря

31.05.1996

Николаев (г)

1:4

16 лет 259 дней

Иван ПАВЛЮХ

Карпаты

28.04.1993

Торпедо (г)

2:3

16 лет 270 дней

Павел РЫБКОВСКИЙ

Волынь

08.04.2006

Динамо (д)

1:3

16 лет 290 дней

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз (д)

1:0

16 лет 294 дней

Дмитрий НАЗАРОВ

Таврия

24.05.1993

Нива В (д)

2:2

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Источник Sport.ua
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