Кирилл Влага стал самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23. В харьковском дерби защитник «Металлиста» вышел с первых минут на поле в 16 лет 211 дней. Рекорд сезона, принадлежавший его коллеге по амплуа из «Руха» Андрею Кителе, он превзошел на 1 год 99 дней.

К слову, в истории чемпионатов Украины в более юном возрасте дебютировали в основе только 4 игрока.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины