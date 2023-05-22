Кирилл Влага стал самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23
В харьковском дерби защитник «Металлиста» сыграл с первых минут в 16 лет 211 дней
Кирилл Влага стал самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23. В харьковском дерби защитник «Металлиста» вышел с первых минут на поле в 16 лет 211 дней. Рекорд сезона, принадлежавший его коллеге по амплуа из «Руха» Андрею Кителе, он превзошел на 1 год 99 дней.
К слову, в истории чемпионатов Украины в более юном возрасте дебютировали в основе только 4 игрока.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
16 лет 140 дней
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.07.2020
|
Ворскла (д)
|
3:0
|
16 лет 144 дня
|
Олег ГАРАС
|
Карпаты
|
28.04.1993
|
Торпедо (г)
|
2:3
|
16 лет 161 день
|
Александр МАЛЫГИН
|
Заря
|
06.05.1996
|
Кремень (д)
|
1:3
|
16 лет 211 дней
|
Кирилл ВЛАГА
|
Металлист
|
21.05.2023
|
Металлист 1925 (г)
|
0:2
|
16 лет 224 дня
|
Василий БАРАНОВ
|
Заря
|
31.05.1996
|
Николаев (г)
|
1:4
|
16 лет 259 дней
|
Иван ПАВЛЮХ
|
Карпаты
|
28.04.1993
|
Торпедо (г)
|
2:3
|
16 лет 270 дней
|
Павел РЫБКОВСКИЙ
|
Волынь
|
08.04.2006
|
Динамо (д)
|
1:3
|
16 лет 290 дней
|
Ярослав ДЕДА
|
Волынь
|
13.03.2016
|
Сталь Дз (д)
|
1:0
|
16 лет 294 дней
|
Дмитрий НАЗАРОВ
|
Таврия
|
24.05.1993
|
Нива В (д)
|
2:2
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