Женский ЧМ. Италия и Аргентина вылетели на групповом этапе

На женском чемпионате мира по футболу завершился групповой этап в квартете G. В последнем туре Швеция обыграла Аргентину 2:0 и с 9 очками вышла в плей-офф.

В другой встрече Италия в конце матча проиграла Южной Африке 2:3 и покидает турнир вместе с аргентинками.

В плей-офф Швеция сыграет против США, а Южная Африка сразится с Нидерландами.

Женский чемпионат мира. Группа G

Аргентина - Швеция 0:2

Голы: Бломквист, 66, Рубенссон, 90

Южная Африка - Италия 3:2

Голы: Орси, 32 (в свои ворота), Магая, 67, Кгатиана, 90 - Карузо, 11, 74

1. Швеция - 9

2. Южная Африка - 4

3. Италия - 3

4. Аргентина - 1