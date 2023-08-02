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Чемпионат мира
02 августа 2023, 12:45 |
439
0

Женский ЧМ. Италия и Аргентина вылетели на групповом этапе

Южная Африка и Швеция вышли в плей-офф

02 августа 2023, 12:45 |
439
0
Женский ЧМ. Италия и Аргентина вылетели на групповом этапе
Getty Images/Global Images Ukraine

На женском чемпионате мира по футболу завершился групповой этап в квартете G. В последнем туре Швеция обыграла Аргентину 2:0 и с 9 очками вышла в плей-офф.

В другой встрече Италия в конце матча проиграла Южной Африке 2:3 и покидает турнир вместе с аргентинками.

В плей-офф Швеция сыграет против США, а Южная Африка сразится с Нидерландами.

Женский чемпионат мира. Группа G

Аргентина - Швеция 0:2
Голы: Бломквист, 66, Рубенссон, 90

Южная Африка - Италия 3:2
Голы: Орси, 32 (в свои ворота), Магая, 67, Кгатиана, 90 - Карузо, 11, 74

1. Швеция - 9
2. Южная Африка - 4
3. Италия - 3
4. Аргентина - 1

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чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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