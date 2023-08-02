Женский ЧМ. Италия и Аргентина вылетели на групповом этапе
Южная Африка и Швеция вышли в плей-офф
На женском чемпионате мира по футболу завершился групповой этап в квартете G. В последнем туре Швеция обыграла Аргентину 2:0 и с 9 очками вышла в плей-офф.
В другой встрече Италия в конце матча проиграла Южной Африке 2:3 и покидает турнир вместе с аргентинками.
В плей-офф Швеция сыграет против США, а Южная Африка сразится с Нидерландами.
Женский чемпионат мира. Группа G
Аргентина - Швеция 0:2
Голы: Бломквист, 66, Рубенссон, 90
Южная Африка - Италия 3:2
Голы: Орси, 32 (в свои ворота), Магая, 67, Кгатиана, 90 - Карузо, 11, 74
1. Швеция - 9
2. Южная Африка - 4
3. Италия - 3
4. Аргентина - 1
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