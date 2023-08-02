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Лига чемпионов
02 августа 2023, 11:11 | Обновлено 02 августа 2023, 11:56
1636
1

Игорь ЯВОРСКИЙ: «От Довбика в отборе ЛЧ мы ждали большего»

Эксперт оценил вылет Днепра-1 из Лиги чемпионов

02 августа 2023, 11:11 | Обновлено 02 августа 2023, 11:56
1636
1
Игорь ЯВОРСКИЙ: «От Довбика в отборе ЛЧ мы ждали большего»
ФК Днепр-1. Артем Довбик

В Афинах состоялся ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1», который завершился вничью (2:2). Неделю назад в Кошице сильнее были греки (3:1), поэтому именно они прошли дальше. В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный в прошлом футболист, а затем главный тренер тернопольской «Нивы», «Львова» Игорь Яворский поделился своими впечатлениями от вчерашнего поединка в Греции.

– Если откровенно, то судьба противостояния была решена еще в Кошице, – отмечает Игорь Яворский. - За «Панатинаикос» выступают преимущественно опытные футболисты и было понятно, что при безумной поддержке болельщиков они уже своего не упустят.

– И все же, что могло вернуть интригу после 1:3 в Словакии?
– Быстрый гол днепрян. Но этого не вышло. Напротив, хозяева воспользовались ужасной ошибкой гостей в обороне и вышли вперед. Но посчитав, что дело уже сделано, они сбавили обороты, расслабились и чуть не поплатились за шапкозакидательское настроение.

- Когда днепряне забили второй гол, было ощущение, что они еще могут спастись?
– Нет. Возможно, где-то Александр Кучер произвел не вовремя замены, однако, скорее всего, хозяева прибавили в интенсивности, отборе и выровняли положение, сразу сняв с повестки дня вопрос о владельце путевки в следующий раунд. Тем более, что вскоре днепряне остались в меньшинстве после сомнительного удаления Владимира Танчика. Его фол не тянул на красную карточку.

– Все идет к тому, что это был последний матч Артема Довбика в составе Днепра-1, который близок к продолжению карьеры в испанской Жироне. Какую оценку вы бы поставили ему за вчерашний поединок?
Забил – значит со своей миссией справился. Но все мы ждали от Артема в этом квалификационном цикле большего. Не нравилось, что Довбик часто выпадал из игры, иногда складывалось впечатление, что он, выходя на поле в составе «Днепра-1», кому-то оказывает услугу. Мне кажется, что Артем в более сильном чемпионате, чем украинский, будет в тени.

– Теперь на очереди у «Днепра-1» выступление в менее престижной Лиге Европы. Что вы бы посоветовали подопечным Александра Кучера в противостоянии с пражской «Славией»?
– Очень непростой оппонент, пытающийся навязать сопернику жесткую борьбу. Только максимальная концентрация может помочь днепрянам дать бой чехам. Если же они будут действовать так безрассудно, как в эпизоде, когда вчера греки забивали первый гол, то избежать провала будет сложно.

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Игорь Яворский Днепр-1 инсайд Артем Довбик Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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aleks8-48
Сподіваюся ,що Славія не заллє поле водой і м'яч не застрягне  у калюжі.
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