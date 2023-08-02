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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 09:55 |
1042
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-легионер Динамо подписал контракт с азербайджанским клубом

Мохаммед Кадири продолжит карьеру в ФК «Араз Нахичевань»

02 августа 2023, 09:55 |
1042
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-легионер Динамо подписал контракт с азербайджанским клубом
ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Азербайджанский футбольный клуб «Араз Нахичевань» официально объявил о подписании 27-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

Контракт рассчитан на 1 год.

Кадири известен своими выступлениями за киевское «Динамо». «Бело-синие» подписали игрока в 2019 году, пригласив его из венской «Аустрии». За «бело-синих» Мохаммед провел в общей сложности 16 матчей.

В свое время он уходил в аренду в рашистский арсенал из тулы, «Черноморец» и венгерский клуб «Гонвед».

Осенью прошлого года Кадири получил в «Динамо» статус свободного агента и ушел в стан «Истиклола».

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Мохаммед Кадири Араз Нахичевань Динамо Киев трансферы
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