ОФИЦИАЛЬНО. Экс-легионер Динамо подписал контракт с азербайджанским клубом
Мохаммед Кадири продолжит карьеру в ФК «Араз Нахичевань»
Азербайджанский футбольный клуб «Араз Нахичевань» официально объявил о подписании 27-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.
Контракт рассчитан на 1 год.
Кадири известен своими выступлениями за киевское «Динамо». «Бело-синие» подписали игрока в 2019 году, пригласив его из венской «Аустрии». За «бело-синих» Мохаммед провел в общей сложности 16 матчей.
В свое время он уходил в аренду в рашистский арсенал из тулы, «Черноморец» и венгерский клуб «Гонвед».
Осенью прошлого года Кадири получил в «Динамо» статус свободного агента и ушел в стан «Истиклола».
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