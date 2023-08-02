ОФИЦИАЛЬНО. Экс-легионер Динамо подписал контракт с азербайджанским клубом

Азербайджанский футбольный клуб «Араз Нахичевань» официально объявил о подписании 27-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

Контракт рассчитан на 1 год.

Кадири известен своими выступлениями за киевское «Динамо». «Бело-синие» подписали игрока в 2019 году, пригласив его из венской «Аустрии». За «бело-синих» Мохаммед провел в общей сложности 16 матчей.

В свое время он уходил в аренду в рашистский арсенал из тулы, «Черноморец» и венгерский клуб «Гонвед».

Осенью прошлого года Кадири получил в «Динамо» статус свободного агента и ушел в стан «Истиклола».