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  4. Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 10:24 |
440
0

Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири

Хавбек стал свободным агентом

06 октября 2022, 10:24 |
440
0
Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

«Динамо» расторгло контракт с полузащитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Соглашение действовало до лета 2023 года и было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кадири выступал за «Динамо» Киев с лета 2019 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в венгерском «Гонведе». Также 26-летний ганец отправлялся в аренды в «Арсенал» Тулу и «Черноморец».

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