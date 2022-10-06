Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири

«Динамо» расторгло контракт с полузащитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Соглашение действовало до лета 2023 года и было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кадири выступал за «Динамо» Киев с лета 2019 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в венгерском «Гонведе». Также 26-летний ганец отправлялся в аренды в «Арсенал» Тулу и «Черноморец».