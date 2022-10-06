Украина. Премьер лига06 октября 2022, 10:24 |
440
0
Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
Хавбек стал свободным агентом
06 октября 2022, 10:24 |
440
0
«Динамо» расторгло контракт с полузащитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Соглашение действовало до лета 2023 года и было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Кадири выступал за «Динамо» Киев с лета 2019 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в венгерском «Гонведе». Также 26-летний ганец отправлялся в аренды в «Арсенал» Тулу и «Черноморец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2022, 02:02 0
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок Лиги чемпионов
Футбол | 06 октября 2022, 04:04 1
Авторитетный портал высоко оценил игру вратаря «горняков»
Футбол | 05.10.2022, 23:52
Футбол | 06.10.2022, 00:25
Футбол | 05.10.2022, 09:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.10.2022, 23:15 6
04.10.2022, 20:31 2
04.10.2022, 13:28 1
05.10.2022, 20:55 5
04.10.2022, 15:17 2
05.10.2022, 16:34 6
05.10.2022, 05:19 1
04.10.2022, 11:39