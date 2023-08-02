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Лига чемпионов
02 августа 2023, 09:04 |
902
0

Сотрясение мозга 3-й степени. Стали известны сроки восстановления Волынца

Голкипер «Днепра-1» получил серьезную травму во время матча Лиги чемпионов

02 августа 2023, 09:04 |
902
0
Сотрясение мозга 3-й степени. Стали известны сроки восстановления Волынца
ФК Днепр-1. Евгений Волынец

Голкипер СК «Днепр-1» Евгений Волынец получил серьезную травму во время матча квалификации Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса» (2:2, первый матч – 1:3).

Волынец получил удар в голову, после чего получил помощь от врачей. Вратарь был заменен и доставлен в больницу.

Как сообщает «ТаТоТаке», диагноз врачей – сотрясение мозга 3-й степени. Срок восстановления составит 2-3 недели.

Утром, 2 августа, Евгений написал в своем Instagram:

«Спасибо всем за слова поддержки 🙏🏼 Все 👌», – подписана публикация.

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Евгений Волынец травма травма головы сотрясение мозга Лига чемпионов Днепр-1 Панатинаикос Панатинаикос - Днепр-1 ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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