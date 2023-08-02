Сотрясение мозга 3-й степени. Стали известны сроки восстановления Волынца
Голкипер «Днепра-1» получил серьезную травму во время матча Лиги чемпионов
Голкипер СК «Днепр-1» Евгений Волынец получил серьезную травму во время матча квалификации Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса» (2:2, первый матч – 1:3).
Волынец получил удар в голову, после чего получил помощь от врачей. Вратарь был заменен и доставлен в больницу.
Как сообщает «ТаТоТаке», диагноз врачей – сотрясение мозга 3-й степени. Срок восстановления составит 2-3 недели.
Утром, 2 августа, Евгений написал в своем Instagram:
«Спасибо всем за слова поддержки 🙏🏼 Все 👌», – подписана публикация.
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