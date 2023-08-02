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  4. Тухель – об уходе Мане: «Иногда все идет не так, как ты себе представлял»
Германия
02 августа 2023, 05:39 | Обновлено 02 августа 2023, 05:46
231
0

Тухель – об уходе Мане: «Иногда все идет не так, как ты себе представлял»

Немецкий специалист отметился философскими высказываниями

02 августа 2023, 05:39 | Обновлено 02 августа 2023, 05:46
231
0
Тухель – об уходе Мане: «Иногда все идет не так, как ты себе представлял»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о трансфере сенегальского нападающего Садио Мане в саудовский клуб «Аль-Наср».

«Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – заявил Тухель.

Как известно, «Бавария» купила Мане летом прошлого года у «Ливерпуля» за 32 млн евро.

Ранее переход в «Аль-Наср» бывшего подопечного прокомментировал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

По теме:
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Томас Тухель Садио Мане Бавария
Источник Bayern & Germany
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