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Англия
02 августа 2023, 04:17 | Обновлено 02 августа 2023, 04:35
111
0

Клопп высказался о переходе Мане в Аль-Наср из Баварии

Немецкий тренер – о повороте в карьере бывшего подопечного

02 августа 2023, 04:17 | Обновлено 02 августа 2023, 04:35
111
0
Клопп высказался о переходе Мане в Аль-Наср из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Садио Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход сенегальского нападающего Садио Мане из мюнхенской «Баварии» в «Аль-Наср» из Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

«Я не знаю, что пошло не так. Когда он уходил, он был на высоте, был в действительно хорошей форме. Он уходил, будучи игроком мирового класса. Может, сказались новая обстановка, новые ожидания. Я не говорил об этом с Садио.

«Аль-Наср»? Садио – очень гордый человек. Посмотрим, как все сложится. Влияние Саудовской Аравии на трансферы огромно. Это влияние сказывается и на нас, но нам придется с этим смириться», – заявил Клопп.

«Ливерпуль», как известно, продал Садио Мане в «Баварию» летом прошлого года за 32 млн евро. Баварцы заработали на трансфере нападающего в «Аль-Наср» примерно 37 млн евро.

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Юрген Клопп Садио Мане
Источник The Mirror
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