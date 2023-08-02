Клопп высказался о переходе Мане в Аль-Наср из Баварии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход сенегальского нападающего Садио Мане из мюнхенской «Баварии» в «Аль-Наср» из Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

«Я не знаю, что пошло не так. Когда он уходил, он был на высоте, был в действительно хорошей форме. Он уходил, будучи игроком мирового класса. Может, сказались новая обстановка, новые ожидания. Я не говорил об этом с Садио.

«Аль-Наср»? Садио – очень гордый человек. Посмотрим, как все сложится. Влияние Саудовской Аравии на трансферы огромно. Это влияние сказывается и на нас, но нам придется с этим смириться», – заявил Клопп.

«Ливерпуль», как известно, продал Садио Мане в «Баварию» летом прошлого года за 32 млн евро. Баварцы заработали на трансфере нападающего в «Аль-Наср» примерно 37 млн евро.