ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Аль-Насра из Саудовской Аравии
Нападающий «Баварии» продолжит карьеру в команде из Эр-Рияда
Саудовский клуб «Аль-Наср» сообщил о подписании форварда «Баварии» Садио Мане.
Ранее сообщалось, что «Бавария» получит за трансфер около 37 млн евро, а контракт игрока будет действовать три сезона, до 2026 года.
В прошлом сезоне Мане провел 38 матчей и забил 12 голов за «Баварию», если учитывать все турниры.
В команде «Аль-Наср» подбирается серьезная компания легионеров: к португальцу Криштиану Роналду присоединились хорват Марцело Брозович, ивуариец Секо Фофана и бразилец Алекс Теллес.
Главным тренером команды «Аль-Наср» в следующем сезоне будет работать Луиш Каштру, экс-наставник «Шахтера».
Saaaadiiiioooooooo MANÉ! 🦁🗣️#ManéIsYellow 🤩💛 pic.twitter.com/NelGDo7MKh— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 1, 2023
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