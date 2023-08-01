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Германия
01 августа 2023, 21:24 | Обновлено 01 августа 2023, 22:56
1841
0

ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Аль-Насра из Саудовской Аравии

Нападающий «Баварии» продолжит карьеру в команде из Эр-Рияда

01 августа 2023, 21:24 | Обновлено 01 августа 2023, 22:56
1841
0
ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Аль-Насра из Саудовской Аравии
ФК Аль-Айн. Садио Мане

Саудовский клуб «Аль-Наср» сообщил о подписании форварда «Баварии» Садио Мане.

Ранее сообщалось, что «Бавария» получит за трансфер около 37 млн евро, а контракт игрока будет действовать три сезона, до 2026 года.

В прошлом сезоне Мане провел 38 матчей и забил 12 голов за «Баварию», если учитывать все турниры.

В команде «Аль-Наср» подбирается серьезная компания легионеров: к португальцу Криштиану Роналду присоединились хорват Марцело Брозович, ивуариец Секо Фофана и бразилец Алекс Теллес.

Главным тренером команды «Аль-Наср» в следующем сезоне будет работать Луиш Каштру, экс-наставник «Шахтера».

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трансферы Бавария Аль-Наср Эр-Рияд Садио Мане трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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