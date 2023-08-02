Милан готов отправить в Испанию несбывшуюся надежду

Испанский «Реал Сосьедад» внимательно следит за полузащитником «Милана» Шарлем Де КЕтеларе и готов забрать его себе.

22-летний бельгиец не вписывается в дальнейшие тренерские планы Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что Де Кетеларе находится в поле зрения «Аталанты», ПСВ, «Ланса», «Лейпцига», «Марселя» и «Астон Виллы». Но на сегодня только «Реал Сосьедад» готовит официальный запрос на бельгийского хавбека. Вероятно, клубы будут вести речь об аренде с правом выкупа, что в «Милане» считают наилучшим вариантом.

«Милан» подписал Де Кетеларе летом 2022 года и связывал с ним большие надежды. Игрок их не оправдал. В дебютном сезоне в рядах «красно-черных» он провел 40 матчей во всех турнирах, но не отличился ни одним результативным действием.