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  4. Милан готов отправить в Испанию несбывшуюся надежду
Италия
02 августа 2023, 03:11 |
91
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Милан готов отправить в Испанию несбывшуюся надежду

«Россонери» не нужен Шарль Де Кетеларе

02 августа 2023, 03:11 |
91
0
Милан готов отправить в Испанию несбывшуюся надежду
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль Де Кетеларе

Испанский «Реал Сосьедад» внимательно следит за полузащитником «Милана» Шарлем Де КЕтеларе и готов забрать его себе.

22-летний бельгиец не вписывается в дальнейшие тренерские планы Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что Де Кетеларе находится в поле зрения «Аталанты», ПСВ, «Ланса», «Лейпцига», «Марселя» и «Астон Виллы». Но на сегодня только «Реал Сосьедад» готовит официальный запрос на бельгийского хавбека. Вероятно, клубы будут вести речь об аренде с правом выкупа, что в «Милане» считают наилучшим вариантом.

«Милан» подписал Де Кетеларе летом 2022 года и связывал с ним большие надежды. Игрок их не оправдал. В дебютном сезоне в рядах «красно-черных» он провел 40 матчей во всех турнирах, но не отличился ни одним результативным действием.

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Шарль де Кетеларе Милан Реал Сосьедад трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Football-Italia
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