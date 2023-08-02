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Лига чемпионов
02 августа 2023, 02:50 | Обновлено 02 августа 2023, 02:57
132
0

Форвард Панатинаикоса: «Мы не должны были этого допустить»

Андраж Шпорар – о матче с «Днепром-1»

02 августа 2023, 02:50 | Обновлено 02 августа 2023, 02:57
132
0
Форвард Панатинаикоса: «Мы не должны были этого допустить»
ФК Панатинаикос. Андраж Шпорар

Нападающий греческого «Панатинаикоса» Андраж Шпорар дал оценку ответному матчу этапа Q2 Лиги чемпионов с «Днепром-1» (2:2). Как известно, в первой игре, которая состоялась в Кошице, греки победили со счетом 3:1 и добились общего преимущества над украинским клубов по сумме двух поединков.

«Очень важно, что мы квалифицировались в третий раунд. Это был странный матч: «Днепр-1» преуспел и забили дважды на нашем поле, чего мы не должны были допустить, но в итоге мы победили и прошли дальше.

Сейчас начало сезона. Нападающему важно забивать, хочу продолжать в том же духе», – признался Шпорар.

Словенец Шпорар стал автором трех из пяти голов «Панатинаикоса» в играх с «Днепром-1». В ответном поединке он оформил дубль.

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Панатинаикос - Днепр-1 Панатинаикос Лига чемпионов Андраж Шпорар
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