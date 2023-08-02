Луис Энрике выразил удовлетворение ходом подготовки ПСЖ

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о поражении подопечных от миланского «Интера» (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в рамках турне клубов по Японии.

«Это был очень хороший матч. Удивительно вести в счете на 80-й минуте, а затем проиграть, но я видел много положительных моментов. Я очень доволен и вижу, как команда становится лучше с каждым днем. Мы тренируемся всего 3 недели. Еще многое предстоит сделать, но я доволен», – заявил Луис Энрике.

«ПСЖ» свой следующий летний спарринг проведет 3 августа против «Чонбук Моторс», а «Интер» 9-го числа сыграет с австрийским «Зальцбургом».