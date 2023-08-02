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  4. Убийственный рецидив. Кривбасс потерял игрока на 8-9 месяцев
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 01:15 | Обновлено 02 августа 2023, 01:28
149
1

Убийственный рецидив. Кривбасс потерял игрока на 8-9 месяцев

Защитник Семенов надолго угодил в лазарет

02 августа 2023, 01:15 | Обновлено 02 августа 2023, 01:28
149
1
Убийственный рецидив. Кривбасс потерял игрока на 8-9 месяцев
ФК Кривбасс Кривой Рог. Дмитрий Семенов

Защитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Семенов надолго выпал из игровой обоймы по причине рецидива травмы.

Во время предсезонной подготовки 23-летний игрок, оступившись при отборе мяче, вновь травмировался и выбыл из строя от 8-ми до 9-ти месяцев.

Напомним, осенью 2022 года Семенов перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки. В марте этого года Дмитрий вернулся к беговой работе, после чего продолжал реабилитацию до возвращения на поле.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Семенов провел за «Кривбасс» 8 матчей без результативных действий. Его контракт с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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Кривбасс Кривой Рог Дмитрий Семенов травма
Источник ФК Кривбасс
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