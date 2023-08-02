Убийственный рецидив. Кривбасс потерял игрока на 8-9 месяцев
Защитник Семенов надолго угодил в лазарет
Защитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Семенов надолго выпал из игровой обоймы по причине рецидива травмы.
Во время предсезонной подготовки 23-летний игрок, оступившись при отборе мяче, вновь травмировался и выбыл из строя от 8-ми до 9-ти месяцев.
Напомним, осенью 2022 года Семенов перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки. В марте этого года Дмитрий вернулся к беговой работе, после чего продолжал реабилитацию до возвращения на поле.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Семенов провел за «Кривбасс» 8 матчей без результативных действий. Его контракт с клубом рассчитано до лета 2024 года.
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