Разрыв крестообразной связки. Игрок Кривбасса перенес операцию
Дмитрия Семенова ожидает длительный курс реабилитации и восстановления
Игрок ФК «Кривбасс» Дмитрий Семенов получил серьезную травму на одной из тренировок накануне матча против львовского «Движения». К сожалению, самые плохие прогнозы оправдались. Детальное обследование обнаружило у 23-летнего универсала разрыв передней крестообразной связки.
Теперь футболист криворожского клуба успешно перенес хирургическое вмешательство. Дмитрия Семенова ожидает длительный курс реабилитации и восстановления.
В этом сезоне Семенов сыграл восемь матчей, результативными действиями не отличился.
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