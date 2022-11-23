Разрыв крестообразной связки. Игрок Кривбасса перенес операцию

Игрок ФК «Кривбасс» Дмитрий Семенов получил серьезную травму на одной из тренировок накануне матча против львовского «Движения». К сожалению, самые плохие прогнозы оправдались. Детальное обследование обнаружило у 23-летнего универсала разрыв передней крестообразной связки.

Теперь футболист криворожского клуба успешно перенес хирургическое вмешательство. Дмитрия Семенова ожидает длительный курс реабилитации и восстановления.

В этом сезоне Семенов сыграл восемь матчей, результативными действиями не отличился.