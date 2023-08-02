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Англия
02 августа 2023, 00:59 | Обновлено 02 августа 2023, 04:31
384
0

ВИДЕО. Как новичок Челси не забил решающий пенальти Шахтеру за Ренн

Лесли Угочукву подписал соглашение с лондонским клубом до 2030 года

02 августа 2023, 00:59 | Обновлено 02 августа 2023, 04:31
384
0
ВИДЕО. Как новичок Челси не забил решающий пенальти Шахтеру за Ренн
ФК Челси. Лесли Угочукву

Французский полузащитник Лесли Угочукву официально перешел из французского «Ренна» в английский «Челси».

Угочукву подписал с «Челси» контракт на 7 лет, до 2030 года, с возможностью пролонгации еще на один год.

По неофициальным данным, «Ренн» получит от Челси за трансфер игрока сумму 27 млн евро.

За «Челси» уже полгода выступает украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Совместные спортивные директоры лондонского клуба Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли сказали: «Мы рады, что Лесли перешел в «Челси». Он впечатляющий молодой игрок, который уже зарекомендовал себя в Лиге 1. У него огромный потенциал, и мы знаем, что он продолжит развиваться и совершенствоваться. Мы рады, что он присоединился к нам в США и сможет быстро интегрироваться в команду».

Угочукву быстро заработал репутацию полузащитника, умеющего отлично владеть мячом. Он присоединился к молодежной системе «Ренна» в 8 лет и дебютировал во взрослом турнире сразу после своего 17-летия. В то время он стал четвертым самым молодым дебютантом клуба.

Его первый старт в Лиге 1 состоялся через дне недели, против «ПСЖ». Угочукву впечатлил своей игрой против Неймара в тот вечер. Ранее в том же сезоне он был на скамейке запасных, когда бретонский клуб ездил на «Стэмфорд Бридж» в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Угочукву сыграл за «Ренн» 35 матчей, учитывая все турниры. Он играл против «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы 2022/23 и не реализовал решающий удар в серии пенальти.

ВИДЕО. Как новичок Челси не забил решающий пенальти Шахтеру за Ренн

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Источник ФК Челси
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