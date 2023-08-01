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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси купил 19-летнего опорника из Ренна
Англия
01 августа 2023, 20:50 |
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси купил 19-летнего опорника из Ренна

Лесли Угочукву подписал с лондонцами контракт на 7 лет

01 августа 2023, 20:50 |
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси купил 19-летнего опорника из Ренна
ФК Челси. Лесли Угочукву

Опорный полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву стал игроком «Челси».

19-летний хавбек заключил семилетний контракт с лондонским клубом с возможностью продления трудового соглашения еще на один год.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки – 27 миллионов евро.

Отметим, что Угочукву сыграл за «Ренн» 60 матчей, забил 1 гол и сделал один ассист.

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Челси трансферы АПЛ Ренн Лесли Угочукву трансферы
Источник ФК Челси
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