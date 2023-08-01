Англия01 августа 2023, 20:50 |
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси купил 19-летнего опорника из Ренна
Лесли Угочукву подписал с лондонцами контракт на 7 лет
01 августа 2023, 20:50 |
384
0
Опорный полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву стал игроком «Челси».
19-летний хавбек заключил семилетний контракт с лондонским клубом с возможностью продления трудового соглашения еще на один год.
По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки – 27 миллионов евро.
Отметим, что Угочукву сыграл за «Ренн» 60 матчей, забил 1 гол и сделал один ассист.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2023, 10:33 1
Испанский защитник отправится в Турцию
Теннис | 01 августа 2023, 03:55 15
Украинка удачно сыграла матч 1-го раунда хардового турнира WTA 500
Футбол | 01.08.2023, 18:33
Футбол | 01.08.2023, 08:21
Футбол | 01.08.2023, 15:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2023, 23:23 28
31.07.2023, 08:55 4
30.07.2023, 21:40
31.07.2023, 06:10 4
31.07.2023, 11:56 24
01.08.2023, 11:45 15
30.07.2023, 18:54 51
30.07.2023, 16:45 23