ОФИЦИАЛЬНО. Челси купил 19-летнего опорника из Ренна

Опорный полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву стал игроком «Челси».

19-летний хавбек заключил семилетний контракт с лондонским клубом с возможностью продления трудового соглашения еще на один год.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки – 27 миллионов евро.

Отметим, что Угочукву сыграл за «Ренн» 60 матчей, забил 1 гол и сделал один ассист.