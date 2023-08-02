Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
Голкипер СК «Днепр-1» получил серьезную травму во время матча в Греции
Голкипер СК «Днепр-1» Евгений Волынец получил серьезную травму во время матча квалификации Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса» (2:2, первый матч – 1:3).
Волынец получил удар в голову, после чего получил помощь от врачей. Вратарь был заменен и доставлен в больницу.
Главный тренер днепрян Александр Кучер на пресс-конференции после матча рассказал о ситуации с голкипером команды:
«Его забрали в больницу, и сейчас я не могу сказать, каково его состояние.
Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже».
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