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Кубок Украины
01 августа 2023, 22:01 | Обновлено 01 августа 2023, 22:09
1105
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав»

2 августа пройдут поединки второго раунда Кубка Украины по футболу

01 августа 2023, 22:01 | Обновлено 01 августа 2023, 22:09
1105
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

2 августа пройдут поединки второго раунда Кубка Украины по футболу. Повышенный интерес вызывает противостояние в Ивано-Франковске, где Прикарпатье будет принимать Карпаты.

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего поединка географических соседей:

– За «зелено-белых» сыграет молодежный состав, который 6 августа стартует во Второй лиге. Только не подумайте, что это какое-то неуважение со стороны «Карпат» к кубковому турниру. Просто мне нужно знать, на кого можно рассчитывать из ближайшего резерва. И завтрашнее противостояние с «Прикарпатье» – отличный случай получить исчерпывающую информацию. И хотя у «Карпат» в приоритете – Первая лига, где настроились повыситься в классе, однако определенные надежды связываем и с розыгрышем Кубка. Потому и усилим молодежный состав несколькими игроками из основы.

– В стартовом поединке с «Хустом» вы не могли рассчитывать на целую группу исполнителей, которые на заключительном сборе получили повреждения. Будут ли они готовы сыграть в следующем календарном матче – с «Буковиной»?

– Все они уже тренируются в общей группе, и теперь многое будет зависеть от того, подойдут ли к матчу с черновицкой командой в боевой спортивной форме.

– Это правда, что «Карпаты» в ближайшие дни собираются подписать юного бразильского полузащитника, который сейчас находится в расположении львовян?

– Что касается подписания контракта, то об этом еще рано говорить. Меня просто попросили просмотреть этого крайнего полузащитника. Он тренируется с основной командой, но я еще не определился, нужен ли он «Карпатам». Мы больше заинтересованы в приглашении фактурного нападающего.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Кубок Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск инсайд
Источник Sport.ua
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